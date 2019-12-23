2019-12-23T15:12:14+03:00
Общество

Сыктывкарский боксер отсудил больше полумиллиона рублей за травму, которую получил восемь лет назад

Спустя годы парень обратился с иском в суд и смог отвоевать больше 500 тысяч рублей за моральные страдания и утраченной заработок
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КПФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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Сыктывкарский боксер, а в прошлом воспитанник детского дома, в далеком 2011 году участвовал в новогоднем турнире по боксу, в котором получил тяжелую травму. Из-за увечья он не может получить права на вождение авто или занимать определенные должности. Спустя годы парень обратился с иском в суд и смог отвоевать больше 500 тысяч рублей за моральные страдания и утраченной заработок.

Злополучный поединок, на котором парень представлял свой детский дом, произошел ровно восемь лет назад — 23 декабря 2011 года. В тот день на ринге молодой человек получил серьезную черепно-мозговую травму. Ему пришлось восстанавливаться не один год. Увечье наложило серьезные ограничения, которые будут преследовать парня всю жизнь. Например, он не может больше заниматься спортом, получить права. Вишенка на торте — существенные ограничения в трудоустройстве и получении профессии.

Спустя годы он подал иск в суд на организатора турнира. В нем он указал, что просит возместить ему миллион рублей морального вреда и 424 800 рублей утраченного заработка.

Суд назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая подтвердила факт получения истцом указанной травмы. В итоге орган правосудия признал, что из-за травмы нарушено здоровье истца. Кроме того, ему причинен весомый моральный вред. Но суд учел также и то, что боксер был совершеннолетним и вышел на ринг по собственному желанию.

В тоже время истец — организатор турнира — не смог предоставить суду сведения о наличии у истца на момент проведения турнира договора страхования от несчастных случаев. Это было решающим фактором — суд встал на сторону покалеченного сироты. Он присудил выплатить ему 280 тысяч рублей морального вреда и 278 327,61 руб. утраченного заработка за период с 19 июля 2016 года по 16 декабря 2019. Всего – 558 327 рублей 61 копейку. Решение суда в законную силу не вступило.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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