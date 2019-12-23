В Коми пособия работникам будут выплачиваться напрямую

В Коми с 2020 года часть пособий работникам будут выплачиваться напрямую. Представители Фонда социального страхования (ФСС) РФ по Республике Коми рассказали, что изменится и для чего нужны перемены.

Для чего это нужно

С 1 января напрямую из Фонда социального страхования будут оплачиваться пособия по временной нетрудоспособности (больничные листы). Дополнительный отпуск пострадавшему на производстве также будет оплачиваться сразу из денег Фонда социального страхования. Перемена коснется и пособий для мам: выплат по беременности и родам, выплат женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, выплат при рождении ребенка и за уход до 1,5 лет. Важный момент: для получения этих пособий нужно иметь карту «Мир», так как они перечисляются только на нее. Все остальные пособия можно пока перечисляются и на другие карты.

Переход на прямые выплаты федеральный проект, который уже работает в 59 регионах России. В 2020 году республика присоединится к соседям.

- Сейчас в Коми действует так называемый зачетный механизм, когда работодатель выплачивает пособия за счет собственных средств. Если он превышает сумму страховых взносов, он обращается в Фонд социального страхования. Этот механизм уже изжил себя и дает сбои. Это происходит, например, когда предприятие банкротится или действует недобросовестный работодатель: люди не получают положенные им трудовыми гарантиями деньги, - объяснил и.о. управляющего ФСС РФ по Республике Коми Роман Жалоба.

И.о. управляющего Фонда социального страхования РФ по Республике Коми Роман ЖалобаФото: Дарья ЮДИНА

В 2019 году на выплаты социальных пособий работникам потратили 4,5 млрд рублей. Такая же сумма выделена и для 2020 года.

Что изменится

Для работников почти ничего ничего не поменяется: им также нужно будет заполнять заявление о предпочтительном способе получения пособия и ждать выплаты. Главное всегда указывать дату: заявление работника должны будут передать в ФСС в течение пяти дней. Отследить заявление можно будет через сайт госуслуг. У работника есть шесть месяцев, чтобы обратиться за пособием.

Порядок изменится для работодателей. После заполнения заявления они должны будут передать данные в электронный реестр. На это дается пять дней. Потом фонд в течение 10 календарных дней проверит данные. Если ошибок нет, деньги отправятся на счет работника. Если ошибки есть, документы в течение пяти дней вернут работодателю. Он должен будет все исправить и отправить в ФСС в течение пяти дней. Первые три дня нетрудоспособного периода будет оплачивать работодатель. Если он будет прятать данные или отправлять недостоверные сведения, то рискует заработать штраф или навлечь на себя гнев Государственной инспекции труда.

Сейчас в тонкостях нового порядка разбираются 85 процентов страховых компаний, которые охватывают 93 процента рабочих. У работодателей есть еще время, чтобы передать данные: ФСС просит их сделать это до 31 декабря 2019 года.

Как можно узнать подробности

Ответы на вопросы о переходе на прямые выплаты можно получить в региональном отделении ФСС РФ по Республике Коми (улица Ленина, 113). Телефон «горячей линии» — 8(8212)28-41-04.

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