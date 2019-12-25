2019-12-25T14:47:09+03:00
Общество

Выигравшие 29 млн рублей в лотерею супруги из Коми связывают удачу со счастливым сном

Главе семьи приснилась летающая тарелка
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото пресс-службы СтолотоФото пресс-службы Столото
Изменить размер текста:

Супружеская пара из Коми выиграла в лотерею больше 29 миллионов рублей. Счастливая чета планирует потратить выигрыш на хозяйственные нужды, курорт и образование дочерей. Перед знаменательным тиражом главе семьи приснился сон про НЛО. Это он считает предвестником удачи.

Супруги Галина Братенкова и Александр Кожевин считают участие в лотереях своим хобби. Они тщательно подходят к выбору и покупке билетов: смотрят, чтобы в них были любимые числа и даты рождения близких.

— Ночью перед розыгрышем я увидел сон, где над нашим домом кружилась летающая тарелка. Через какое-то время она приземлилась у нас на участке. Я почувствовал, что это добрый знак. Соседи пытались отщипнуть от корабля кусочек. Но самый большой ухватила Галя. Кстати, именно она и вытянула счастливый билет!— рассказывает мужчина.

Утром Александр занимался домашними делами, а Галина смотрела трансляцию тиража по телевизору.

— Я и заметить не успела, как верхняя строчка в билете закрылась за пять ходов. Ведущая радостно поздравила жителя Коми. Я вскочила и побежала к мужу, чтобы сообщить о случившемся. Это невероятно! — делится женщина.

Супруги получили шанс осуществить давние мечты. Они построят дом, гараж и хлев для домашних животных. У них большое хозяйство: куры, козы, овцы и кролики. Также победители купят новый автомобиль, сделают подарки дочерям и обеспечат им высшее образование. Ближайшим летом отправятся в долгожданный отпуск на море.

Галина работает в школе учителем математики, Александр — военный на пенсии. Мужчина любит ремонтировать ретро-автомобили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пенсионер из Коми выиграл в лотерею больше двух миллионов рублей

Новоиспеченный пенсионер до последнего не верил в удачу (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Крым встретил первый за пять лет поезд: Самые яркие фото "скорых" из Петербурга и Москвы
Открытие железнодорожного сообщения с Крымом превратилось в настоящий праздник с песнями, плясками и аплодисментами. На полуостров прибыли первые поезда "Санкт-Петербург-Севастополь" и "Москва-Симферополь" [фото]
Новости 24
«Моя мама умирает». В Сыктывкаре мошенники рассылают в Instagram душераздирающие посты
Между Коми и Санкт-Петербургом в праздничные дни будут ходить дополнительные поезда
Почему столица Коми утопает в снегу? Мэр Сыктывкара ответила на неудобные вопросы депутатов Госсовета
В Сыктывкаре начинает работу новый лоукостер
Стала известна дата прямого эфира губернатора Гапликова в соцсети «Вконтакте»
В последнюю неделю декабря в Коми похолодает
Под Воркутой жители заставили заменить уродливую елку
В Сыктывкаре определяют сильнейших молодых пауэрлифтеров
В Инте столкнулись два ВАЗа: пострадала женщина-водитель
В Сыктывкаре отремонтируют мемориал «Вечная слава»
Стали известны подробности погони в Сыктывкаре
В колонии-поселении в Коми разбился вахтер
В Сыктывкаре погоня за авто закончилась аварией
Защитники Шиеса победили в голосовании за культурных героев
При пожаре в Троицко-Печорске погиб 56-летний мужчина
Из сыктывкарского детсада сбежали две пятилетние девочки
Ухтинец вошел в пятерку лучших фотографов международного конкурса
Активисты хотят внедрить раздельный сбор отходов в Усть-Цилемском районе
В Сыктывкаре работница банка похитила более 21 млн рублей
Грядет похолодание: какую погоду обещают жителям Коми синоптики в эти выходные
В Коми мужчина в одних тапочках блуждал по тайге три дня, его нашли в сугробе
С 1 января 2020 года МРОТ в Коми вырастет на 850 рублей
Бесконечный снегопад: прогноз погоды в столице Коми от Гисметео
Жительницы Коми в среднем работают 30 часов в неделю
В Коми центр по профилактике и борьбе со СПИДом получил новое оборудование
Бизнесменам в Коми начнут возвращать деньги из оплаченных налогов
Сыктывкар переходит на дизайн-код: что изменилось в столице Коми?
Эксгибициониста из Усть-Цильмы оштрафовали на 500 рублей