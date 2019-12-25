Выигравшие 29 млн рублей в лотерею супруги из Коми связывают удачу со счастливым сном

Супружеская пара из Коми выиграла в лотерею больше 29 миллионов рублей. Счастливая чета планирует потратить выигрыш на хозяйственные нужды, курорт и образование дочерей. Перед знаменательным тиражом главе семьи приснился сон про НЛО. Это он считает предвестником удачи.

Супруги Галина Братенкова и Александр Кожевин считают участие в лотереях своим хобби. Они тщательно подходят к выбору и покупке билетов: смотрят, чтобы в них были любимые числа и даты рождения близких.

— Ночью перед розыгрышем я увидел сон, где над нашим домом кружилась летающая тарелка. Через какое-то время она приземлилась у нас на участке. Я почувствовал, что это добрый знак. Соседи пытались отщипнуть от корабля кусочек. Но самый большой ухватила Галя. Кстати, именно она и вытянула счастливый билет!— рассказывает мужчина.

Утром Александр занимался домашними делами, а Галина смотрела трансляцию тиража по телевизору.

— Я и заметить не успела, как верхняя строчка в билете закрылась за пять ходов. Ведущая радостно поздравила жителя Коми. Я вскочила и побежала к мужу, чтобы сообщить о случившемся. Это невероятно! — делится женщина.

Супруги получили шанс осуществить давние мечты. Они построят дом, гараж и хлев для домашних животных. У них большое хозяйство: куры, козы, овцы и кролики. Также победители купят новый автомобиль, сделают подарки дочерям и обеспечат им высшее образование. Ближайшим летом отправятся в долгожданный отпуск на море.

Галина работает в школе учителем математики, Александр — военный на пенсии. Мужчина любит ремонтировать ретро-автомобили.

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