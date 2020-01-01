Что ждет Коми в 2020 году: новые законы и льготы

В 2020 году в Коми начнут действовать множество новых законов. Льготы, штрафы, правила — «КП-Коми» поможет разобраться в измененных порядках.

О наболевшем: социальная сфера

В сентябре 2019 года депутаты Госсовета Коми приняли пакет законов, направленных на поддержку семей с детьми. Одни из них начали действовать почти сразу после принятия, другие только с 1 января 2020 года.

Беременным женщинам, живущим в труднодоступных населенных пунктах, теперь будут компенсировать расходы на поездки в больницы. Жительницам региона, чей срок беременности не меньше 12 недель, будут выплачивать пособие на покупку продуктов питания. Такое же пособие назначили и кормящим мамам.

У многодетных семей тоже пополнение в льготах: с 1 января студенты ссузов и вузов из таких семей будут получать пособие на оплату проезда на общественном транспорте. Претендовать на пособие студенты могут до 23 лет.

Семейные пары в Коми теперь будут получать 150 тысяч рублей за рождение первенца. Этот республиканский капитал можно будет потратить на погашение ипотеки, оплату услуг детсада или проезда к месту отдыха.

Также больше семей в республике будут получать компенсацию за посещение ребенком детского сада. Раньше критерий нуждаемости был равен 1,5-кратному размеру прожиточного минимума. Теперь же на эту льготу могут претендовать семьи, у которых доход составляет 2,5 прожиточных минимума.

Малоимущие семьи смогут поправить свое положение не только за счет льгот. В республике с 2020-го начинает действовать семейный социальный контракт. На этот проект потратят 456 млн рублей. Он предполагает, что между жителями региона и государством будут заключены соглашения. Гражданам какое-то время будут выдавать пособия. За отведенный срок они должны будут справиться с финансовыми трудностями.

У людей пожилых в сравнении с семейными парами финансовых прибавок не так много. В этом году пенсионерам Коми к общероссийскому прожиточному минимуму (9311 руб.) добавили региональные 792 рубля. При принятии этого закона депутаты Госсовета сообщили, как о самом большом повышении за последние пять лет.

Работникам бюджетных организаций в Коми тоже положили скромный подарок под елочку: с 1 января им повысят зарплаты на 4,8%.

Медиков в Коми будут заманивать квартирами и возросшими зарплатамиФото: Алексей БУЛАТОВ

Поднять медицину с колен

На поддержку здравоохранения в Коми выделили 2,9 млрд рублей. Из них на строительство долгожданной республиканской инфекционной больницы уйдет более 710 млн рублей. Кроме того, деньги направят на строительство шести ФАП, лечебного корпуса в Усть-Цильме и на реконструкцию радиологического отделения онкологического диспансера в Сыктывкаре. Ещё 180,7 миллиона рублей предназначены для покупки здания Бюро судебно-медицинской экспертизы и выделения специально для медиков 19 квартир. Заманивать врачей в Коми будут не только жильем. Зарплаты отдельных специалистов в регионе вырастут на 5,4%.

Также на 2020 год увеличили суммы для проведения профилактических мер, в частности, на диспансеризацию и осмотры. Больше денег дали на борьбу с онкологическими заболеваниями. В отдельной статье расходов - траты на дорогостоящие диагностические исследования.

Налоги и рост тарифов

Депутаты Госсовета Коми решили продолжить действие закона о льготных тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для предпринимателей и бюджетных организаций. Также организациям, ежегодно вкладывающим в бюджет Коми более 15 млрд рублей, будут возвращать часть оплаченного налога на прибыль. Та же норма действует и для организаций, которые реализуют на территория Коми федеральные проекты.

Ложкой дегтя является свежепринятый закон, который позволяет повышать тариф за капремонт ежегодно. Уже в январе жители Коми ощутят его действие на себе: они будут платить от 7,38 до 9,15 рублей за квадратный метр.

Выборы слуг народа

Крупное политическое событие ждет Коми 13 сентября. В этот день пройдут выборы в Государственный совет. Жителям предстоит найти 30 человек, которые пойдут во власть ради продвижения интересов простых людей. Сейчас в республиканском парламенте представлены четыре фракции. У членов «Единая Россия» (25 человек), «Справедливая Россия» (1 человек), ЛДПР (1 человек), КПРФ (2 человека). Одно место пустует.

Автомобилистов ждут новые штрафыФото: Алексей МАТВЕЕВ

Всех нас пересчитают

Осенью в стране начнется Всероссийская перепись населения. К жителям 130 труднодоступных населенных пунктов края переписчики постучатся в сентябре, а в октябре это коснется всех остальных. Жители смогут передать свои данные тремя способами: на стационарных переписных пунктах, на портале госуслуг с 1 по 25 октября или, рассказав все переписчикам, которые обойдут квартиры с 4 по 27 октября. Для этой работы в Коми наймут 1500 переписчиков.

В России с 2020 года начнут внедрять электронные трудовые книжкиФото: Олег РУКАВИЦЫН

Перемены для всей страны

С приходом 2020-го перемены ждут и всех россиян в целом.

Поднимутся цены на алкоголь крепостью больше 28 градусов и подорожают автомобили. Первое связано с ростом акцизов, второе с повышением ставок утилизационного сбора.

Водителей поджидают новые штрафы. За езду без регистрационных номеров по дорогам общего пользования будут штрафовать на пять тысяч рублей или вообще лишать прав. Владельцы «Газелей» и каршеринговых автомобилей будут отдавать от одной до 5 000 рублей за парковку во дворе жилого дома. Ужесточат наказание за езду в нетрезвом виде: собьешь человека и он получит тяжкий вред здоровью пять лет лишения свободы. В случае гибели человека пьяный водителю грозит до 12 лет лишения свободы, в случае гибели двух и более людей 15 лет лишения свободы.

Изменился порядок получения водительских прав. Теперь две раздельные части экзамена «город» и «площадку» объединили, и сдавать или пересдавать их теперь придется сразу вместе. А учиться вождению теперь можно на магистралях с разрешенной скоростью выше 60 км/час.

Россия переходит на электронные трудовые книжки. Те, кто имеет бумажный вариант, могут по желанию его оставить и не менять его на онлайн-версию документа. У тех, кто впервые устроится на работу с 1 января, такого выбора уже не будет.

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