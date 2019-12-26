2019-12-26T12:01:46+03:00
Общество

В сыктывкарском АТП №1 решили расстаться с бывшим директором

По делу Александра Рукавишникова, обвиняемого в растрате, до сих пор идут судебные заседания
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КП-КомиФото из архива КП-Коми
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С 24 декабря в САТП №1 новый директор — к управлению предприятием приступил Дмитрий Чепурнов. Фигурант громкого уголовного дела о растрате Александр Рукавишников, работавший директором до недавнего времени, больше не имеет никакого отношения к фирме. Так решили учредители автопредприятия.

До позавчерашнего дня Дмитрий Чепурнов был заместителем руководителя, который в отсутствие Рукавишникова исполнял его обязанности. С 24 декабря он полноправный руководитель САТП№1. Такое решение на специальном заседании приняли учредители фирмы.

- Контракт с Александром Рукавишниковым расторгнут досрочно по решению учредителей, - уточнил пресс-секретарь предприятия Александр Попов.

Напомним, что последние два годы были не самыми простыми в биографии Александра Рукавишникова. В августе 2018 года его задержали на рабочем месте и вкупе с бухгалтером ООО «Комиавтотранс» обвинили в растрате 50 миллионов рублей и действиях, повлекших появление ложной информации в едином реестре юридических лиц.

С августа 2018 года по апрель 2019 года он провел в сыктывкарском СИЗО. Затем его выпустили под домашний арест, а после просто оставили под подпиской о невыезде. В сентябре появилась информация, что Рукавишников снова стал руководить САТП №1.

Надо отметить, что тяжбы по уголовному делу продолжаются в сыктывкарском городском суде. Скорее всего уже после нового года Александр Рукавишников услышит приговор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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