В сыктывкарском АТП №1 решили расстаться с бывшим директором
С 24 декабря в САТП №1 новый директор — к управлению предприятием приступил Дмитрий Чепурнов. Фигурант громкого уголовного дела о растрате Александр Рукавишников, работавший директором до недавнего времени, больше не имеет никакого отношения к фирме. Так решили учредители автопредприятия.
До позавчерашнего дня Дмитрий Чепурнов был заместителем руководителя, который в отсутствие Рукавишникова исполнял его обязанности. С 24 декабря он полноправный руководитель САТП№1. Такое решение на специальном заседании приняли учредители фирмы.
- Контракт с Александром Рукавишниковым расторгнут досрочно по решению учредителей, - уточнил пресс-секретарь предприятия Александр Попов.
Напомним, что последние два годы были не самыми простыми в биографии Александра Рукавишникова. В августе 2018 года его задержали на рабочем месте и вкупе с бухгалтером ООО «Комиавтотранс» обвинили в растрате 50 миллионов рублей и действиях, повлекших появление ложной информации в едином реестре юридических лиц.
С августа 2018 года по апрель 2019 года он провел в сыктывкарском СИЗО. Затем его выпустили под домашний арест, а после просто оставили под подпиской о невыезде. В сентябре появилась информация, что Рукавишников снова стал руководить САТП №1.
Надо отметить, что тяжбы по уголовному делу продолжаются в сыктывкарском городском суде. Скорее всего уже после нового года Александр Рукавишников услышит приговор.
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ИСТОЧНИК KP.RU