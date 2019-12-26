Воркутинка хочет продавать сыр с углем

Воркутинка Мария Крекер представила на конкурс Школы предпринимательства бизнес-проект. Жительница заполярного города хочет варить и продавать сыр с углем. Об этом пишет «Моя Воркута».

– К сожалению, сейчас в наших магазинах редко можно купить качественный и натуральный продукт. Мой сыр будет приготовлен из натуральных продуктов без добавления растительных жиров, ГМО и консервантов. Уникальность – в самом факте изготовления сыра в условиях Крайнего Севера. Ещё одна интересная особенность – я хочу делать сыр с добавлением пищевого угля, что может стать визитной карточкой Воркуты, — сказала Мария Крекер.

Воркутинка отмечает, что по вкус у сыра будет нежный сливочный с нотками лесного ореха.

Она вместе с пятью участниками конкурса уже защитила свой проект. Оставшиеся восемь бизнес-проектов защитят на этой неделе. Участники узнают, кто стал победителем конкурса, в конце января. Автор лучшего бизнес-проекта получит грант в размере 300 тысяч рублей.

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«Конечно, детище развивается во многом благодаря поддержке семьи – супруга и детей», - говорит Мария Елькина (подробности)