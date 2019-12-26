2019-12-26T16:05:28+03:00
Общество

Воркутинка хочет продавать сыр с углем

Она представила свой бизнес-проект на конкурс, где можно выиграть 300 тысяч рублей
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Воркутинка Мария Крекер хочет создавать и продавать необычный сыр с углем. Источник: https://vk.com/gazetamvВоркутинка Мария Крекер хочет создавать и продавать необычный сыр с углем. Источник: https://vk.com/gazetamv
Изменить размер текста:

Воркутинка Мария Крекер представила на конкурс Школы предпринимательства бизнес-проект. Жительница заполярного города хочет варить и продавать сыр с углем. Об этом пишет «Моя Воркута».

– К сожалению, сейчас в наших магазинах редко можно купить качественный и натуральный продукт. Мой сыр будет приготовлен из натуральных продуктов без добавления растительных жиров, ГМО и консервантов. Уникальность – в самом факте изготовления сыра в условиях Крайнего Севера. Ещё одна интересная особенность – я хочу делать сыр с добавлением пищевого угля, что может стать визитной карточкой Воркуты, — сказала Мария Крекер.

Воркутинка отмечает, что по вкус у сыра будет нежный сливочный с нотками лесного ореха.

Она вместе с пятью участниками конкурса уже защитила свой проект. Оставшиеся восемь бизнес-проектов защитят на этой неделе. Участники узнают, кто стал победителем конкурса, в конце января. Автор лучшего бизнес-проекта получит грант в размере 300 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Многодетная мама из Корткероса открыла перепелиную ферму на 11 тысяч голов

«Конечно, детище развивается во многом благодаря поддержке семьи – супруга и детей», - говорит Мария Елькина (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я сказал - выходи»: кондуктор высадил четвероклассницу в лесу рядом с дальнобойщиками из-за забытой справки
В Новосибирске 10-летняя девочка забыла дома бумажку, подтверждающую, что она школьница. Ребенка выгнали из салона на пустырь, несмотря на темень за окном
Новости 24
«Моя мама умирает». В Сыктывкаре мошенники рассылают в Instagram душераздирающие посты
Между Коми и Санкт-Петербургом в праздничные дни будут ходить дополнительные поезда
Почему столица Коми утопает в снегу? Мэр Сыктывкара ответила на неудобные вопросы депутатов Госсовета
В Сыктывкаре начинает работу новый лоукостер
Стала известна дата прямого эфира губернатора Гапликова в соцсети «Вконтакте»
В последнюю неделю декабря в Коми похолодает
Под Воркутой жители заставили заменить уродливую елку
В Сыктывкаре определяют сильнейших молодых пауэрлифтеров
В Инте столкнулись два ВАЗа: пострадала женщина-водитель
В Сыктывкаре отремонтируют мемориал «Вечная слава»
Стали известны подробности погони в Сыктывкаре
В колонии-поселении в Коми разбился вахтер
В Сыктывкаре погоня за авто закончилась аварией
Защитники Шиеса победили в голосовании за культурных героев
При пожаре в Троицко-Печорске погиб 56-летний мужчина
Из сыктывкарского детсада сбежали две пятилетние девочки
Ухтинец вошел в пятерку лучших фотографов международного конкурса
Активисты хотят внедрить раздельный сбор отходов в Усть-Цилемском районе
В Сыктывкаре работница банка похитила более 21 млн рублей
Грядет похолодание: какую погоду обещают жителям Коми синоптики в эти выходные
В Коми мужчина в одних тапочках блуждал по тайге три дня, его нашли в сугробе
С 1 января 2020 года МРОТ в Коми вырастет на 850 рублей
Бесконечный снегопад: прогноз погоды в столице Коми от Гисметео
Жительницы Коми в среднем работают 30 часов в неделю
В Коми центр по профилактике и борьбе со СПИДом получил новое оборудование
Бизнесменам в Коми начнут возвращать деньги из оплаченных налогов
Сыктывкар переходит на дизайн-код: что изменилось в столице Коми?
Эксгибициониста из Усть-Цильмы оштрафовали на 500 рублей