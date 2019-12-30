Когда елки были зеленее: как в прошлом столетии в Коми праздновали Новый год

В преддверии Нового года у всех пробуждается волшебное настроение. Предлагаем усилить праздничную атмосферу прыжком в прошлое: начнем с дореволюционного периода и закончим 80-ми годами прошлого века. Но вместо машины времени будем использовать подшивки старых газет и черно-белые снимки и узнаем, почему елка в СССР несколько лет была под запретом, и как праздновали Новый год в городах Коми.

Елка - буржуазный пережиток

До Октябрьской революции главным зимним праздником считалось Рождество.

— До 1917 года Новый год в России не отмечали. Семьи из разных сословий праздновали Рождество и отмечали его по-своему. Интеллигенты ставили елку и украшали ее самодельными игрушками. А вот про такую традицию у коми мещан и крестьян я не слышал. Зато были приняты всеобщие гуляния и походы родственников в гости друг к другу, - объяснил историк Михаил Рогачев.

После революции новогодние празднества исчезли их жизни советских граждан. Пушистая красавица оказалась под запретом до 1936 года как «буржуазный пережиток». Только в 1937 году новогоднее дерево восстановили в правах для «детей нашего великого социалистического государства», хотя 1 января еще не причислили к государственным праздникам.

Все для победы

В годы Великой Отечественной войны все новогодние пожелания, разумеется, были связаны с победой. Выпуск газеты «За новый Север» от 1 января 1944 года поздравляет читателей с Новым годом, но военное положение накладывает свой отпечаток. Номер заполнен уверениями в скорейшей победе, сводками с фронта, сообщениями о награждениях.

Особенно любопытны отчеты о производственных успехах жителей Коми. В заметке «Огни заполярной кочегарки» написано: «Молодой, растущий, имеющий большое будущее город поднялся во весь рост и протянул руку помощи израненному, истерзанному старшему брату городу-герою Ленинграду. Уголь — подарок воркутян Ленинграду, пережившему ужасы немецкой блокады, — послужил замечательным звеном плодотворной дружбы двух городов, послужил делу дальнейшего развития нового бассейна». Заметка об ухтинских нефтяниках проникнута тем же настроением: как можно скорее приблизить победу, помогая другим городам.

Компанию сказочным и былинным персонажам в Воркуте составляли экзотические животные. Снимок из фондов МБУК «ВМВЦ».

Вперед, к трудовым подвигам!

Газеты Коми АССР в 50-е годы полны отчетами об успехах, но новогоднего настроения больше: военные иллюстрации с вождями сменяются праздничными, часто с Кремлем и елками. В номерах — больше пожеланий и радостных ожиданий. В выпуске интинской газеты «Искра» от 1 января 1955 года опубликованы письма рабочих, которые делятся планами на год. Так, машинист подъема шахты И. Канев пишет в газету, что перешел со спокойной работы в сберегательной кассе в шахту, потому что «мужчина здоровый, а вожусь с бумажками». Автор письма завершает свое письмо так: «На 1955 год у меня новые большие планы. Хочу овладеть сразу несколькими горными специальностями. Кроме того, я сейчас без отрыва от производства учусь на курсах шоферов. Ведь не далек тот день, когда у меня будет собственный «Москвич» или «Победа».

Валентина Комарова. Фото из фондов Историко-краеведческого музея с кабинетом-музеем А.Я. Кремса

Спецкурсы для Снегурочки

В 60-80-е новогодние развлечения все больше становятся похожи на нынешние. Но, как вспоминает житель Печоры Анатолий Головин, традиции празднования были гораздо скромнее.

- Детство мое пришлось на 50-60-е годы. Забав особых тогда не было. Мы приходили из школы, брали санки и лыжи и шли кататься на горки. В городе горка была в «Яме», за милицией. Как только повзрослели, стали ходить на большую горку за аэродромом, у локаторов. Каток был за баней. Там играли в салки, колдуна, чур-чублок. Снеговиков тоже лепили, с крыш по снегу иногда катались. Игрушки на елку делали сами, из бумаги, кто умел из пресс-папье. Если родители могли, то покупали несколько конфет и вешали их на ниточках вместо игрушек. Дети ждали конца праздников, чтобы эти конфетки съесть, - вспоминает 72-летний Анатолий Головин.

Фото из фондов Историко-краеведческого музея с кабинетом-музеем А.Я. Кремса

В то время в городах Коми стали создавать интересные новогодние городки. В Воркуте в 70-е годы кроме Деда Мороза и Снегурочки городки украшала огромная голова древнерусского богатыря, которая одновременно была горкой. Компанию им составляли разные животные, например, белый медведь и слон.

Детвора могла порезвиться не только на улице. Ребята показывали свою фантазию на утренниках. К примеру, в Ухте они наряжались Чарли Чаплином, Весной, испанкой или ракетой. Сладостей было немного: в награду за стишок дети получали от Деда Мороза бумажный пакетик с яблоком, печеньем и пригоршней карамелек.

У ухтинских ребятишек была и своя Снегурочка Валентина Комарова, заслуженный работник культуры РК и РФ. В конце 1972 года ее специально отправили в Москву, где две недели учили, как правильно одеваться, что говорить и как двигаться. В столице она отработала Снегурочкой полтора месяца, давая по четыре представления в день. Вернувшись домой, Валентина Комарова исполняла роль Снегурочкив в представлениях «Зимние забавы» и «Проводы русской Зимы». Ухтинская детвора верила, что перед ними самая что ни на есть настоящая Снегурочка.

В заполярном городе любили необычные снежные фигуры. Фото из фондов МБУК «ВМВЦ»

В эпоху первых компьютеров

В конце 80-х годов в Коми устраивают уже специализированные утренники. Интинская «Искра» от 30 декабря 1989 года рассказывает, что на празднике для многодетных семей играл духовой оркестр и давал консультации юрист. А традиции празднования 90-х годов уже все больше напоминают нынешние. В городах Коми на площадях ставят елки и снежные городки, а для детей устраивают утренники. А для создания праздничного настроения для жителей региона устраивают киносеансы, лыжные гонки, «огоньки», сеансы с компьютерными играми и игровыми автоматами.

Редакция благодарит за помощь при создании статьи Историко-краеведческий музей с кабинетом-музеем А.Я. Кремса, Федора Колпакова, Воркутинский музейно-выставочный центр, Центральную библиотеку Инты, Анатолия Головина и Михаила Рогачева.

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