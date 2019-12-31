В сыктывкарской «долине смерти» страшная авария унесла жизни двух человек

В сыктывкарской «долине смерти» произошло страшное ДТП, которое унесло жизни двух человек, сообщает УГИБДД столицы Коми.

30 декабря около 20:07 на 13-м километре автодороги Сыктывкар-Эжва столкнулись две иномарки. По предварительным данным, водитель Renault Logan ехал со стороны Эжвы в столицу Коми, но не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в Toyota Highlander.

В результате столкновения погибли водитель и пассажир Renault Logan. В соцсетях сообщают, что иномарка принадлежала службе такси. Водителя и пассажира Toyota госпитализировали с места аварии с травмами различной степени тяжести.

Благодаря кадрам с места события можно оценить масштабы бедствия - машины похожи на груду металлолома. Очевидцы последствий трагедии сообщают, что трасса в день ДТП из-за метели оставляла желать лучшего. Однако сразу после столкновения машин на место аварии приехали дорожники, расчистили трассу и засыпали ее песком.

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