2019-12-31T07:37:21+03:00
Общество

В сыктывкарской «долине смерти» страшная авария унесла жизни двух человек

Еще двое госпитализированы
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото ГИБДД СыктывкараФото ГИБДД Сыктывкара
Изменить размер текста:

В сыктывкарской «долине смерти» произошло страшное ДТП, которое унесло жизни двух человек, сообщает УГИБДД столицы Коми.

30 декабря около 20:07 на 13-м километре автодороги Сыктывкар-Эжва столкнулись две иномарки. По предварительным данным, водитель Renault Logan ехал со стороны Эжвы в столицу Коми, но не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в Toyota Highlander.

В результате столкновения погибли водитель и пассажир Renault Logan. В соцсетях сообщают, что иномарка принадлежала службе такси. Водителя и пассажира Toyota госпитализировали с места аварии с травмами различной степени тяжести.

Благодаря кадрам с места события можно оценить масштабы бедствия - машины похожи на груду металлолома. Очевидцы последствий трагедии сообщают, что трасса в день ДТП из-за метели оставляла желать лучшего. Однако сразу после столкновения машин на место аварии приехали дорожники, расчистили трассу и засыпали ее песком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хозяин «Лексуса», устроивший смертельное ДТП в Кочпон-Чите, признал свою вину

Тогда погибли 4-летний мальчик и его отец (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Жителей Коми предупреждают о бешеном ветре
Адвокат-риелтор лишила квартиры многодетного отца из Печоры
Какой будет погода на Новый год в Коми
В Сыктывкаре гусеничный трактор упал с трала
В Сыктывкаре иномарка сбила пешехода на «зебре»
При пожаре в Воркуте пострадал один человек
Двое жителей Коми требовали у бизнесмена 2 миллиона, угрожая ружьем и ножом
В Прилузье убили волчицу с человеческий рост
В Сысольском районе иномарка врезалась в грузовик: пострадал пассажир
В Воркуте мужчина застрял в окне и умер от холода
В Сыктывкаре вторую неделю ищут 25-летнего парня
Морозы и снег: прогноз на последние выходные декабря в Коми
«Моя мама умирает». В Сыктывкаре мошенники рассылают в Instagram душераздирающие посты
Между Коми и Санкт-Петербургом в праздничные дни будут ходить дополнительные поезда
Почему столица Коми утопает в снегу? Мэр Сыктывкара ответила на неудобные вопросы депутатов Госсовета
В Сыктывкаре начинает работу новый лоукостер
Стала известна дата прямого эфира губернатора Гапликова в соцсети «Вконтакте»
В последнюю неделю декабря в Коми похолодает
Под Воркутой жители заставили заменить уродливую елку
В Сыктывкаре определяют сильнейших молодых пауэрлифтеров