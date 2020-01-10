2020-01-10T11:00:18+03:00
Общество

На сыктывкарской объездной дороге столкнулись два большегруза, один человек погиб

44-летний водитель МАЗа скончался до приезда скорой
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото регионального ГИБДДФото регионального ГИБДД
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На 14-м километре сыктывкарской объездной дороги большегруз Iveco не справился с управлением и врезался в МАЗ. В результате погиб водитель второго большегруза, сообщает ГИБДД по Коми.

Смертельное ДТП произошло в четверг, 9 января, около 22:00. Известно, что большегруз Iveco с прицепом под управлением 61-летнего водителя двигался со стороны Сыктывдинского района в сторону улицы 1-я Промышленная в Сыктывкаре.

На 14-м километре автодороги мужчина не справился с управлением, прицеп занесло на полосу встречного движения и большегруз протаранил МАЗ.

В результате столкновения 44-летний водитель МАЗа получил травмы несовместимые с жизнью и скончался до приезда скорой. Водитель Iveco к административной ответственности привлекался три раза, его стаж вождения составляет почти 20 лет — с 1991 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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