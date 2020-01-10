Взрывы и пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте

Вчера в Ухте на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв и пожар. Пострадал один человек.

Пресс-служба ПАО «ЛУКОЙЛ» сообщает о завершении работ по тушению возгорания на блоке ввода присадок ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». В 23:20 9 января возгорание было локализовано, в 1:14 10 января – ликвидировано. В настоящее время на объекте ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Угрозы действующему технологическому оборудованию завода, резервуарным паркам и межцеховым коммуникациям нет. Блок является самостоятельным узлом, он расположен на безопасном расстоянии от основных объектов предприятия. Другие производственные установки предприятия работают в штатном режиме. Продолжается выпуск товарной продукции, ограничений по приему нефти нет.

В результате инцидента травму получил один сотрудник предприятия, госпитализированный в лечебное учреждение Ухты. В настоящее время его состояние удовлетворительное – угрозы жизни нет.

По результатам постоянного мониторинга состояния атмосферного воздуха стационарным экологическим постом и передвижной лабораторией предприятия не произошло загрязнения окружающей среды и, соответственно, не оказано негативного влияния на здоровье жителей города Ухты.

Возгорание на блоке ввода присадок произошло 9 января в 16:49. Оно было зафиксировано датчиками и камерами наблюдения НПЗ. В соответствии с корпоративными процедурами, было организовано оперативное оповещение МЧС и других государственных органов. Мероприятия осуществлялись в соответствии с Планом ликвидации аварийной ситуации.

Создана комиссия по выяснению причин инцидента и устранению его последствий.

Привлечены силы и средства РСЧС – 104 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России – 66 человек и 10 единиц техники.

Ситуация также находится на контроле МЧС России. Мероприятия по ликвидации последствий инцидента координирует оперативный штаб, созданный на месте аварии. Угрозы безопасности жителей Ухты нет. Сергей Гапликов поручил Минпрому и Минприроды Коми оценить в кратчайшие сроки возможные промышленный и экологический ущербы.

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