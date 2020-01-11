2020-01-11T11:58:36+03:00
Общество

Сыктывкарку, оставившую 10-месячного сына на улице, будут судить в январе

Она была пьяна, когда оставила мальчика
Дарья ЮДИНА
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Сыктывкарка оставила 10-месячного сына в санках на улицеСыктывкарка оставила 10-месячного сына в санках на улицеФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В ночь с 6 на 7 января полицейским Сыктывкара сообщили, что на улице находится маленький ребенок без присмотра родителей. Проверка по данному факту продолжается. Маму, бросившую сына, будут судить. Об этом сообщает пресс-служба МВД Коми.

В ходе проверки было установлено, что брошенному мальчику всего десять месяцев. Также полицейские нашли законных представителей ребенка. При допросе мать младенца пояснила, что была пьяна, когда оставляла ребенка в санках на улице. Она зашла в закусочную за пивом, а когда вышла — санок не было. 19-летняя сыктывкарка искала мальчика, с ее слов, самостоятельно, а утром узнала, что сын в больнице.

Сыктывкарка, воспитывающая еще двух детей, не раз привлекалась к административной ответственности. С декабря 2019 года семья состоит на учете в органах внутренних дел за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В настоящее время старшие дети находятся в социально-реабилитационном центре, брошенный малыш до сих пор в больнице.

На январь 2020 года назначено заседание суда по иску ГБУ РК «СРЦН г. Сыктывкара» об ограничении законных представителей в родительских правах, а в отношении матери вынесен еще один административный протокол.

Также решается вопрос о возбуждении в отношении женщины уголовного дела по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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