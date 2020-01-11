Мужчину, которому обожгло лицо во время пожара в Ухте, перевели в общую палату

Мужчину, который пострадал во время пожара на нефтеперерабатывающем заводе В Ухте, выписали из реанимации. 40-летнего обходчика с ожогами лица после двух дней в реанимационном отделении перевели в общую палату травматологии. Его состояние стабильно.

Напомним, что взрывы и пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте случились 9 января. Пострадал работник завода: его откинуло взрывной волной. Потушить возгорание полностью удалось 10 января. Сейчас специалисты Роспотребнадзора следят за состоянием воздуха в Ухте.

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