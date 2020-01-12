2020-01-12T09:40:43+03:00
Общество

«Купить» вместе с салатами кишечную палочку сыктывкарцы рискуют в «Ленте»

Постановление об административном штрафе в 300 тысяч рублей специалисты Роспотребнадзора вынесли ООО «Лента»
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КПФото: Алексей БУЛАТОВ
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Постановление об административном штрафе в 300 тысяч рублей специалисты Роспотребнадзора вынесли ООО «Лента». Ревизоры провели проверку в торговом центре на Октябрьском проспекте и обнаружили кишечную палочку на разделочном столе и ножах, которые используют в процессе приготовления пищи. Об этом пишут на сайте ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора проверили два гипермаркета «Лента» - на Сысольском шоссе и на Октябрьском проспекте. И там, и там обнаружили нарушения в кулинарном производстве. Например, изделия (оливье, крабовый салат, треска) не соответствовали техническому регламенту по микробиологическим показателям.

Кроме того, в ТРЦ «Макси» инвентарь, с помощью которого готовят пищу, не содержится в должном состоянии и становится рассадником кишечной палочки. В частности, эту бактерию ревизоры обнаружили в смывах оборудования, используемого в процессе производства пищевой продукции (нож разделочный, гастроемкость, стол разделочный, вилка, венчик, лопатка).

По выявленным нарушениям специалистами управления Роспотребнадзора по Коми в отношении юридического лица ООО «Лента» было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП, вынесено постановление о наложении административного штрафа на сумму 300 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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