Сыктывкарской «Парме» снова ищут покупателя

Сыктывкарский ТРЦ «Парма» снова выставили на продажу, о чем гласит объявление на сайте Avito. Последний раз владельцы комплекса пытались найти ему нового хозяина в 2018 года. Однако после безуспешных попыток сбыть его с рук, они отказались от идеи продажи.

Год назад желающих пойти на сделку, несмотря на постоянное понижение цены, не находилось. Когда в последний раз пытались продать комплекс в 2018 году, он стоил на 270 млн дешевле.

После безуспешных попыток Федеральная брокерская компания UpLot решила снять объект с продажи и попробовать наладить дела, пишет БНК. Затем международная компания Colliers International приступила к управлению торгово-развлекательным центром «Парма».

Сейчас «Парму» вновь выставили на продажу. 24 декабря появилось свежее объявление о сбыте торгового центра. Теперь комплекс стоит 850 млн рублей. Напомним, что открыли ТРЦ в 2015-м году.

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