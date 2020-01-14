Солистка из Коми вошла в десятку по итогам конкурса зрительских симпатий «Новая звезда-2020»

Солистка Коми республиканской филармонии Екатерина Курочкина стала восьмой по итогам смс-голосования всероссийского вокального конкурса «Новая звезда-2020». Она получила 2,06 процента зрительских голосов.

На первое место зрители поставили жителя Калмыкии Лиджи Горяева. Он получил кубок и миллион рублей в качестве приза. Екатерину Курочкину восьмое место не расстроило.

- Дорогие мои земляки!!! Вы у меня самые лучшие!! Самые, самые!!! Расстроилась ли я? Ни капли! Лиджи очень достойный человек! Добрейшего человека я в жизни не встречала! Те кто голосовал за меня, спасибо вам огромное! Я люблю вас! - Написала солистка на своей странице.

Напомним, что наша землячка прошла в полуфинал, а затем в финал конкурса солистов всероссийского вокального конкурса «Новая звезда». Екатерина Курочкина победить в нем не смогла: жюри отдало свои симпатии представительнице Краснодарского края Софии Легран.

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