Стало известно, где вместо бора в Шудаяге будет находиться вертолетная площадка

Долгая история про вертолетную площадку в ухтинском Шудаяге подходит к концу. В группе «Безопасный Шудаяг» появился ответ Минздрава Коми о новом месте для вертолетной площадки.

Напомним, что в 2017 году жители Шудаяга узнали о том, что рядом с их поселком хотят возвести площадку санавиации. Проблема была в том, что ради нового объекта пришлось бы вырубить реликтовый сосновый бор, рядом с которым находится Ухтинская городская больница № 1. Жители поселка выступили против строительства: устраивали акции протеста, писали обращения во все органы власти. Им удалось отстоять бор: летом 2019 года стало известно, что региональный Минздрав решил не строить на том месте вертолетную площадку. Тогда ведомство не назвало новое место для площадки санавиации.

Недавно в группе «Безопасный Шудаяг» появился ответ ведомства на обращение местного жителя. В нем сообщается, что вертолетную площадку разместят рядом с корпусом инфекционного отделения Ухтинской городской больницы № 1. Перед этим там утилизируют здание миникрематория. Взлетно-посадочная площадка будет предназначена для вертолета типа МИ-8, количество взлетов-посадок — не более 30 в год.

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