2020-01-14T18:09:24+03:00
Общество

В Сыктывкаре врачам скорой тяжело доехать до пациентов из-за заваленных снегом дворов

Порой медикам приходится звать на помощь спасателей и прохожих
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Фото из группы Сыктывкарской станции скорой медицинской помощиФото из группы Сыктывкарской станции скорой медицинской помощи
Изменить размер текста:

На этой неделе Сыктывкар завалило снегом. Жители массово жалуются на нечищенные дворы и дороги. Врачи скорой также страдают из-за этого: машины застревают во дворах, и медики добираются до пациентов пешком.

Так, жительница дома по адресу Коммунистическая улица, 35 опубликовала пост в группе «Злой сыктывкарец. Коми», в котором рассказала, что в их во дворе массово застревают машины. Нечищенный двор поймал в ловушку и машину скорой помощи: экипаж пытался выбраться, выезжая задом, а медики шли пешком. В ночь с 12 на 13 января очевидцам пришлось выталкивать другой экипаж скорой помощи: автомобиль «сел» намертво из-за снежной каши.

Скорая помощь застревает на дорогах Сыктывкара, январь 2020 года.

По информации из группы Сыктывкарской станции скорой медицинской помощи, с начала этого экипажи скорых застревали во дворах столицы Коми семь раз. Из них три раза 12 января. Один раз медиков вытащили сотрудники МЧС, два раза УАЗик контрольного механика. Четыре раза врачи выбрались самостоятельно или с помощью очевидцев.

— Почти все дворы нечищенные. Наши бригады стараются пробиться. Там, где это невозможно сделать, мы идем пешком. Сегодня ночью застряли только раз. Чтобы вытащить машину во дворе по адресу Морозова, 43, пришлось попросить о помощи сотрудников МЧС. Я сам только что вернулся с вызовов: нам пришлось самим раскачивать машину. С помощью прихожих вытолкали её со двора. Выкручиваемся, как можем, но никто из пациентов не пострадал. Тяжело: если бы дворы были бы чище, врачам было бы легче, - рассказал заместитель главного врача службы «Скорой помощи» по Сыктывкару Лев Волков.

Между тем, работники МКП «Дорожное хозяйство» сообщают, что нарастили объемы вывоза снега в Сыктывкаре. В своей группе «ВКонтакте» они публикуют фотоотчеты с уборки улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему в райском Крыму русский бизнес попадает в бюрократический ад
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, еще не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Но еще больше удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать деньги российские и иностранные инвесторы. Но их буквально гонят. Часть 2
Павел Крашенинников - об инициативе Владимира Жириновского «поправить» гимн России: «Главная песня страны» испытана временем, она - под защитой Закона
Об этом глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству рассказал в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым
Новости 24
В Коми собрали деньги на лечение известного ухтинского фотографа, больного раком
Сыктывкар оказался в хвосте рейтинга городов по качеству жизни
В Москве пропал уроженец Коми
Какой будет погода в январе в Коми
Сыктывкарская звонница скоро начнет принимать первых гостей
Коми заняла 15 место в рейтинге по качеству системы здравоохранения
В Печорском районе под поездом погибла женщина
В Коми будет снова аномально теплая погода
В Коми на выходных улучшится погода
В Коми объявлено штормовое предупреждение: возможна сильная метель
В Усинске для начальных классов объявили актированный день
В Сыктывкаре таксист устроил на пустой дороге ДТП с двумя пострадавшими
В Печоре мужчина «раздел» Снегурочку
В Коми спасатели помогли поднять с пола двух неходячих женщин
Под Сыктывкаром петардами отогнали волка
Сыктывкарские баскетболистки сыграют два матча в Латвии
У лыжницы Юлии Белоруковой родился сын
В Сыктывкаре два дня будут перекрывать железнодорожный переезд
Воркутинка перевела мошенникам 30 тысяч рублей
В Сыктывкаре женщина бросила маленького ребенка в баре
В Вуктыле у пенсионерки украли 80 тысяч рублей
На пожаре в Корткеросском районе погибла пенсионерка
На северо-востоке Коми объявили штормовое предупреждение
В ДТП в Усть-Вымском районе пострадали четыре человека
В Сыктывкаре столкнулись три авто: пострадал водитель