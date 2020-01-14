В Сыктывкаре врачам скорой тяжело доехать до пациентов из-за заваленных снегом дворов

На этой неделе Сыктывкар завалило снегом. Жители массово жалуются на нечищенные дворы и дороги. Врачи скорой также страдают из-за этого: машины застревают во дворах, и медики добираются до пациентов пешком.

Так, жительница дома по адресу Коммунистическая улица, 35 опубликовала пост в группе «Злой сыктывкарец. Коми», в котором рассказала, что в их во дворе массово застревают машины. Нечищенный двор поймал в ловушку и машину скорой помощи: экипаж пытался выбраться, выезжая задом, а медики шли пешком. В ночь с 12 на 13 января очевидцам пришлось выталкивать другой экипаж скорой помощи: автомобиль «сел» намертво из-за снежной каши.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/754617" frameborder="0"></iframe> Скорая помощь застревает на дорогах Сыктывкара, январь 2020 года.

По информации из группы Сыктывкарской станции скорой медицинской помощи, с начала этого экипажи скорых застревали во дворах столицы Коми семь раз. Из них три раза 12 января. Один раз медиков вытащили сотрудники МЧС, два раза УАЗик контрольного механика. Четыре раза врачи выбрались самостоятельно или с помощью очевидцев.

— Почти все дворы нечищенные. Наши бригады стараются пробиться. Там, где это невозможно сделать, мы идем пешком. Сегодня ночью застряли только раз. Чтобы вытащить машину во дворе по адресу Морозова, 43, пришлось попросить о помощи сотрудников МЧС. Я сам только что вернулся с вызовов: нам пришлось самим раскачивать машину. С помощью прихожих вытолкали её со двора. Выкручиваемся, как можем, но никто из пациентов не пострадал. Тяжело: если бы дворы были бы чище, врачам было бы легче, - рассказал заместитель главного врача службы «Скорой помощи» по Сыктывкару Лев Волков.

Между тем, работники МКП «Дорожное хозяйство» сообщают, что нарастили объемы вывоза снега в Сыктывкаре. В своей группе «ВКонтакте» они публикуют фотоотчеты с уборки улиц.