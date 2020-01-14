Следователи возбудили уголовное дело из-за пожара на НПЗ в Ухте

Следователи Коми возбудили уголовное дело по факту взрывов и пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте. Дело завели по ч.1 ст.217 УК РФ нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Коми.

По данным следствия, 9 января на территории завода из-за нарушений требований безопасности загорелись нефтепродукты. В результате пострадал 40-летний путевой обходчик: ему обожгло лицо. Также он получил травму груди. Кроме того, предприятию причинен ущерб в размере около 12 миллионов рублей.

Сейчас решаются вопросы, связанные с назначением судебных экспертиз. Следователи изучают документацию, допрашивают руководство и сотрудников предприятия. Проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на выяснение причин произошедшего, закрепление доказательственной базы.

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