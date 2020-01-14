2020-01-14T18:04:43+03:00
Общество

В Сыктывкаре к Крещению оборудуют четыре купели

Где они будут
Дарья ЮДИНА
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В Сыктывкаре оборудуют 4 крещенские купели. Фото пресс-службы городской администрацииВ Сыктывкаре оборудуют 4 крещенские купели. Фото пресс-службы городской администрации
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В Сыктывкаре оборудуют четыре крещенские купели. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Основные мероприятия праздника Крещения состоятся 19 января в воскресенье. В этот день в 8 часов начнётся Божественная литургия в Свято-Стефановском кафедральном соборе. Она продлится до 10:35.

В 10:20 крестный ход отправится к купели по маршруту: Епархиальное управление – ул. Ленина – Свято-Стефановский кафедральный Собор – ул.Свободы – ул. Кирова – ул. Кутузова – купель на правом берегу реки Сысола в районе понтонного моста на Заречье.

В этом году купель расположат выше по течению реки примерно в ста метрах от понтонного моста. В этом месте лёд имеет толщину около полуметра, что позволяет обустроить безопасную площадку. Её подготовкой в настоящий момент занимаются городские коммунальные службы. Здесь расчистят площадку под парковку, проведут освещение, поставят палатки для обогрева.

В 11 часов начнётся Великое освящение воды этой купели. С 11:30 до 24 часов здесь будут проходить крещенские купания. Пройти к купели через реку со стороны гостиницы «Югор» не получится, поскольку там будет дежурить полиция. Это – необходимые меры безопасности, поскольку лёд у берега в этом месте тонкий. Желающие окунуться могут добраться до купели через понтонный мост.

Схема расположения купели. Фото пресс-службы городской администрации

Схема расположения купели. Фото пресс-службы городской администрации

Как и в прошлом году, ещё одним местом купаний станет водоём близ местечка Красная гора. Освящение воды начнётся в полночь 19 января. С 00:30 до 22:30 там будет проходить крещенское купание. Заехать к месту купания можно будет через Заводскую улицу, далее – по специально установленным указателям.

В Эжвинском районе купель обустроят на Вычегде в районе лодочной станции. Освящение воды начнётся 18 января в 15 часов. После начнутся купания, которые продлятся до 20 часов 19 января.

Ещё один Крестный ход запланирован в микрорайоне Нижний Чов. Он начнётся 19 января в 00:30 по маршруту от Храма Рождества Христова до купели. Освящение воды с 00:45, крещенские купания – с 01:00 до конца 19 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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