Машина времени эпистолярного жанра: в Сыктывкаре собирают письма прошлого века

Когда вы последний раз писали бумажное письмо? Не в майле или вайбере, а просто на белом листе бумаги? Наверно, еще в прошлом веке. Пора эти письма отыскать! Правозащитная организация «Мемориал» и Нацмузей Коми объявили о старте акции «Письма ХХ века». Для чего это нужно и что из этого может получиться, авторы идеи рассказали нашему изданию.

За целый век наверняка было исписано немало бумаги: затертые любовные записки, долгожданные солдатские треугольники с фронта или детские послания, торопливо набросанные в пионерских лагерях. Организаторы будут рады любым письмам, присланным из армии, госпиталей, мест лишения свободы или походов. Подойдут даже поздравительные открытки. Условие одно – они должны быть написаны в ХХ веке.

Авторы проекта будут рады и открыткамФото: Дарья ЮДИНА

Проект «Письма ХХ века» рассчитан на большой срок: год авторы хотят отвести на сбор, а затем хотят развивать проект в зависимости от результата.

– Я люблю ходить в городах по старым кварталам, где много деревянных домов. Как-то летом иду по Ейску в Краснодарском крае: прямо в луже валяются старинные фотографии, бумаги, письма. Я это все сгреб и отправился в местный музей. Потом сотрудница рассказала, что потомки старинного казацкого рода продали дом со всеми вещами. Новые хозяева вызвали машину и выбросили все, что посчитали хламом. Из этого «хлама» выпал целый кусок семейной жизни, – рассказал один из авторов проекта Игорь Сажин.

За свою жизнь Игорь Сажин не раз встречался с примером того, как люди собственными руками лишают себя осязаемых частиц прошлого.

– Был еще случай: в Подмосковье мои знакомые купили дом, в котором лежали большие пачки писем. Знакомая говорит: «Я посмотрела, а там письма военного времени. Человек из эвакуации писал. Мне стало страшно из-за того, что это так легко бросают». И я на такие случаи стал натыкаться направо и налево. Гибнет целая история, ее надо спасать, - говорит Игорь Сажин.

У Коми "Мемориала" уже есть телеграммы, открытки и письма известного математика и историка Револьта ПименоваФото: Дарья ЮДИНА

Собранные письма хотят сохранить несколькими способами. Оригиналы пополнят фонды Национального музея Коми, будут экспонироваться на выставках. Если писем будет много, их соберут в научно-просветительское издание. «Мемориал» будет хранить электронные варианты писем. Возможно, их систематизируют в базы.

– Письма и открытки – сами по себе великий артефакт. С их помощью можно воссоздать часть эпохи. Нужно, чтобы этот срез не пропал. Иначе ХХ век может потом оказаться штампом, в котором либо одно зло, либо одна прелесть. Либо поросячий восторг по поводу СССР, либо сплошной ужас. Эпоха остается эпохой, какой бы она ни была, – уверен Игорь Сажин.

Специалист Института языка, истории и литературы Коми НЦ УРО РАН Михаил Таскаев положительно отзывается об идее проекта.

– Идея хорошая. В письмах фиксируется повседневная жизнь людей, локальная городская и деревенская культура. С точки зрения истории, бумажные письма – уходящее прошлое. Их нужно собирать, коллекционировать, выставлять, – оценил задумку доктор исторических наук, заведующий отделом истории и этнографии Института языка, истории и литературы Коми НЦ УРО РАН Михаил Таскаев.

Прислать письма можно по адресу: 167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 149, офис 1, проект «Письма XX века». Или по электронному адресу: pp20vv@gmail.com.

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