По Коми будут курсировать вибропоглощающие вагоны

15 новых вагонов поступило на Северную железную дорогу, сообщает пресс-служба ведомства. В них пассажиры будут чувствовать себя необычайно комфортно. Все благодаря современным техническим характеристикам.

Фото пресс-службы СЖД

Плацкартные вагоны изготовлены с применением современных технологий. Каждый вагон имеет автоматизированную систему обеспечения, оборудован кондиционерами, биотуалетами, системами обеззараживания воздуха, фильтрации воды, пожарной сигнализацией и системой пожаротушения.

Фото пресс-службы СЖД

В отделке интерьера использованы гипоаллергенные материалы. В салонах установлены электрические и USB-розетки. При теплоизоляции пола и кузова использованы вибропоглощающие материалы. На окнах установлены двухкамерные стеклопакеты с ударопрочными стеклами с защитной тонировочной пленкой.

Фото пресс-службы СЖД

Новые составы будут эксплуатироваться по маршрутам Урдома – Котлас Южный, Печора – Ираель, Печора – Кожва1, Печора – Инта, Инта – Марков, Микунь – Кослан, Микунь – Мадмас, Ираель – Сосногорск, Сосногорск – Троицко-Печорск.

Фото пресс-службы СЖД

Фото пресс-службы СЖД

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