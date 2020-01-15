На расследование пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте потратят 15 дней

14 января в Ухте прошло первое заседание комиссии по расследованию обстоятельств и причин аварии и несчастного случая на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте. Комиссия определила порядок работы, необходимый для изучения состав документации и список опрашиваемых лиц. С 15 января комиссия начнет работу непосредственно на нефтеперерабатывающем заводе: члены комиссии осмотрят место происшествия. На расследование отведено 15 дней. Об этом сообщает пресс-служба ухтинской администрации.

Напомним, что 9 января в Ухте на нефтеперерабатывающем заводе случился пожар, потушить который удалось только утром 10 января. Во время происшествия пострадал 40-летний обходчик. Ему обожгло лицо. Также он получил травму груди. Сейчас пострадавший мужчина находится в общей палате, куда его перевели из реанимации.

Расследованием обстоятельств инцидента займется не только специальная комиссия, но и Следственное управление СК РФ по Коми.

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