Сыктывкарские добровольцы колядовали у постели лежачих больных и одиноких пенсионеров

В преддверии Крещения на Руси баловались колядками - ряженные ходили по домам и пели особенные песенки, а взамен получали угощение. В Сыктывкаре решили вспомнить древний обычай в благородных целях - необычные ряженные поздравляли лежачих больных и долгожителей. Представляем вашему вниманию небольшой фоторепортаж.

Добровольческий отряд «Восхождение» существует несколько лет - ребята помогают одиноким пенсионерам, особенным детям, людям с инвалидностью. Это нелегко, но ребята чувствуют - каждое мероприятие не для галочки, а потому что это правильно и нужно. Перед Святками они нарядились в скоморохов и вместе с руководителем отряда Ириной Экк вооружились текстами святочных песен-колядок. Петь их они будут особым людям. Волонтерам помогали добровольцы движения Микуньского железнодорожного техникума «СветочЪ».

Ребята нарядились в скомороховФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

На первом адресе, куда позвали добровольцев, их ждет вот уже 17 лет прикованная к постели Анжелика. Сначала ребят встречают с недоверием, затем с интересом. Проходим в гостиную, видим специально спроектированную для лежачего человека кровать, в ней лежит миловидная женщина. Рядом стоит ее близкий человек - расчесывает волосы и держит за руку. Анжелика смущается, она к вниманию не привыкла.

Серафим плохо слышит, но он смог овладеть игре на флейтеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Скоморохи начали представление - стали петь песни. Разбавил мини-концерт юный Серафим в костюме молодого военного. Несмотря на то, что он плохо слышит, мальчик исполнил композицию на флейте! Анжелика внимательно слушает. Она не может говорить, но в конце выступления неимоверным усилием воли Анжелика смогла сказать - «Спасибо».

Осторожно спрашиваем родителей о диагнозе женщины. Оказывается ее нынешнее положение - это результат ДТП, которое произошло, когда Анжелике было 30 лет. Ее родные не отчаиваются, верят в лучшее. Руководитель добровольческого отряда Ирина Экк уверена, что лежачих больных надо навещать - чем чаще, тем лучше. Им, как и каждому человеку на земле, нужно внимание. Именно оно может стать толчком к чудесному выздоровлению.

Одинокие долгожители всегда рады гостямФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Следующий адрес - квартира долгожителя 93-летнего Прокопия Андреевича. Компанию ему составила пенсионерка Анастасия Андреевна, ей 90 лет. Пожилые люди внимательно послушали мини-выступление. Им в диковинку, что молодые люди навещают стариков, да еще со святочными песнями. К вниманию они тоже не привыкли. Подарки колядовщиков - конфеты и волшебные звезды - их приятно удивили.

И пенсионеры, и прикованные к постели инвалиды, и особенные дети иногда невероятно одиноки. Развеселить их и подарить подарок - это не особая миссия, считает Ирина Экк. В первую очередь, благотворительное мероприятие нужно самим благотворителям. Наблюдать улыбки благодарных - бесценно.

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