2020-01-15T16:21:53+03:00
Общество

Привет из 90-х. В Ухте директор детдома умолчал о многомиллионных акциях подопечных, деньги детей исчезли

Сейчас повзрослевшие воспитанники пытаются вернуть свое «приданое», обивая пороги судов
Дарья ЮДИНА
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Сейчас 15 ухтинцев пытаются вернуть положенные им по закону акции. Скрин из видеоСейчас 15 ухтинцев пытаются вернуть положенные им по закону акции. Скрин из видео
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В Ухте директор детдома умолчал об акциях, принадлежащих воспитанникам. Позже законные деньги выпускников детдома улетучились неизвестно куда. Сейчас повзрослевшие воспитанники пытаются вернуть свои деньги, обивая пороги судов. Информационная программа «День» опубликовала об этой истории сюжет.

В 1994 году в Коми приняли постановление, согласно которому между воспитанниками домов-интернатов и детских домов распределили невостребованные приватизационные чеки. Тогда их получили 2170 детей, в среднем на каждого ребенка пришлось по 20 ваучеров. Один такой ваучер на тот момент стоил как 1200 акций Газпрома.

Официальный опекун детей из ухтинского дома-интерната, а именно директор учреждения, пустил ваучеры в дело, приобретя на них акции крупных компаний. Предполагалось, что на имена воспитанников откроют счета, на которых будут храниться деньги от продажи ваучеров и дивиденды.

Но сиротам об их богатствах никто не рассказал. Деньги улетучились в неизвестном направлении, счета никто не открывал.

Сейчас15 повзрослевших воспитанников ухтинского дома-интерната пытаются вернуть положенные по закону деньги, обивая суды. Но им отказывают в удовлетворении требований из-за истечения срока исковой данности. Дарья Еглашкина, которая вместе со своими подругами пытается добиться справедливости, сообщила «КП-Коми», что сейчас они намереваются отправиться с иском в Верховный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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