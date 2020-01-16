В Сыктывкаре анестезиолога признали виновным в смерти следователя

В Сыктывкаре вынесли приговор врачу анестезиологу-реаниматологу, по вине которого скончался пациент. Умерший пациент следователь республиканского Следственного управления СКР РФ по Республике Коми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Суд установил, что в июне 2018 года после проведения плановой операции анестезиолог-реаниматолог перед выходом пациента из наркоза не убедился в его возможности дышать самостоятельно. Он раньше, чем было нужно, извлек из дыхательных путей трубку аппарата искусственной вентиляции легких. В результате следователь начал задыхаться.

Врач попытался вернуть интубационную трубку в дыхательные пути, однако смог сделать это не сразу. Это привело к возникновению у пациента необратимых изменений, вызванных гипоксией головного мозга. Практически сразу у мужчины произошла остановка сердца и остановка дыхания. Его попытались реанимировать.

Санавиация доставила потерпевшего в тяжелом состоянии в российский научно-исследовательский институт им. А.Л. Поленова в Санкт-Петербурге, где 14 июня 2018 года скончался, не приходя в сознание.

Из приговора суда следует, что тяжелое постреанимационное состояние пациента и его дальнейшая смерть напрямую связаны с ошибками врача. Свою вину медик не признал. Он утверждал, что пациент, приходя в себя после наркоза, самостоятельно вырвал дыхательную трубку.

Сыктывкарский городской суд назначил врачу наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с возложением ряда ограничений, с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок в два года.

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