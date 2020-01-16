2020-01-16T09:39:34+03:00
Общество

В Коми продаются три самые дешевые квартиры в стране

В Инте жилье можно приобрести за 30 тысяч рублей
Дарья ЮДИНА
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В Инте можно найти квартиры за 30 и 35 тысяч рублейВ Инте можно найти квартиры за 30 и 35 тысяч рублейФото: Олег УКЛАДОВ
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Аналитики «Авито. Недвижимость» изучили рынок вторичной недвижимости в стране и нашли самые дешевые квартиры в России. Три из них продаются в Коми.

На данный момент квартира с наиболее низкой ценой продается в Инте. Двухкомнатное жилье площадью 44 квадратных метра владелец готов продать за 30 тысяч рублей. Как сказано в объявлении, квартира выставлена на реализацию без долгов и после косметического ремонта. Причина продажи – срочность, отмечает автор объявления.

Второе место по доступности занимает недвижимость, выставленная на продажу за 35 тысяч рублей. Объект продажи – двухкомнатная квартира, – также находится в Инте. Как сказано в объявлении, «двушка» (42 кв. м.) расположена на третьем этаже в четырехэтажном кирпичном доме.

Еще одна квартира в республике Коми выставлена на реализацию на портале за 50 тысяч рублей: в Воркуте за такую сумму можно приобрести трехкомнатное жилье. Объект недвижимости находится в поселке Воргашор и продается по причине переезда собственника в другой район. После покупки вся мебель остается в квартире.

Ещё одна дешевая квартира за 60 тысяч рублей продается в Мурманской области. Последняя в подборке квартира стоимостью в 80 тысяч рублей находится в Кировской области.

Эксперты отмечают, что низкая стоимость квартир в Коми обусловлена оттоком населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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