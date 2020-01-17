Школа-долгострой в Орбите: неужели финишная прямая?

Первые уроки в школе-долгострое в сыктывкарской Орбите планируют провести 1 сентября. Региональный Минстрой отчитывается о завершении основных монтажно-строительных работ. Об этом «КП-Коми» сообщила пресс-служба ведомства.

В готовых помещениях уже расставляют мебель и учебный инвентарь. Для школьной столовой устанавливают оборудование. Также сейчас осуществляются пуско-наладочные работы внутренних сетей инженерно-технического обеспечения, системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

Но при этом работы по устройству школьного стадиона не завершены до сих пор. Власти в задержке строительства дождливую погоду прошлого лета: переувлажненная почва помешала завершению работ.

Напомним, что ранее график сдачи объекта откорректировали: основные строительно-монтажные работы хотят завершить до 15 декабря, а ввести объект в эксплуатацию — до 31 декабря.

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