2020-01-17T11:12:34+03:00
Общество

Школа-долгострой в Орбите: неужели финишная прямая?

Занятия в многострадальном учебном заведении (вероятно!) начнутся с 1 сентября
Дарья ЮДИНА
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Школу в Орбите начали строить в 2016 годуШколу в Орбите начали строить в 2016 году
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Первые уроки в школе-долгострое в сыктывкарской Орбите планируют провести 1 сентября. Региональный Минстрой отчитывается о завершении основных монтажно-строительных работ. Об этом «КП-Коми» сообщила пресс-служба ведомства.

В готовых помещениях уже расставляют мебель и учебный инвентарь. Для школьной столовой устанавливают оборудование. Также сейчас осуществляются пуско-наладочные работы внутренних сетей инженерно-технического обеспечения, системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

Но при этом работы по устройству школьного стадиона не завершены до сих пор. Власти в задержке строительства дождливую погоду прошлого лета: переувлажненная почва помешала завершению работ.

Напомним, что ранее график сдачи объекта откорректировали: основные строительно-монтажные работы хотят завершить до 15 декабря, а ввести объект в эксплуатацию — до 31 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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