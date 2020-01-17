2020-01-17T11:44:53+03:00
Общество

В Коми лесовоз смял легковушку, погибла 24-летняя девушка

Пассажирка «Ауди» скончалась до приезда скорой помощи
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото «Информационной програмы День»Фото «Информационной програмы День»
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Под Ухтой водитель лесовоза не убедился в безопасности маневра разворота и врезался в легковушку. Результатом роковой ошибки стала смерть 24-летней пассажирки «Ауди». Подробности сообщает региональное ГИБДД

Смертельная авария произошла 16 января около 18:20 на 284 километре автодороги Сыктывкар-Ухта в районе поселков Гэрдъёль и Весёлый Кут. 39-летний водитель «Урала» выполнял разворот в сторону Ухты и не увидел «Ауди», которая ехала ему навстречу. Произошло столкновение, легковушку смяло от удара.

Несовместимые с жизнью увечья получила 24-летняя пассажирка иномарки — она скончалась до приезда скорой помощи. Водитель лесовоза отделался ушибами и травмами различной степени тяжести, его госпитализировали с места аварии.

Сообщается, что водитель большегруза к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался.

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В результате погиб пассажир автомобиля (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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