Глава Минпрома Коми: Нефтеперерабатывающий завод в Ухте не закроют
После глобального пожара ухтинский нефтеперерабатывающий завод не закроют, сообщает пресс-служба администрации Ухты.
16 января на заседании правительства руководитель Минпрома Александр Ремига сообщил, что в СМИ распространяют ложные сведения о том, что переживший пожар завод доживает последние дни. Он отметил, эта информация не соответствует действительности - завод работает в штатном режиме. Таким образом, увольнять персонал и закрывать завод руководство предприятия не собирается.
Напомним, что 9 января в Ухте на нефтеперерабатывающем заводе случился пожар, потушить который удалось только утром 10 января. Во время происшествия пострадал 40-летний обходчик. Ему обожгло лицо. Также он получил травму груди. Расследованием обстоятельств инцидента займется не только специальная комиссия, но и Следственное управление СК РФпо Коми.
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ИСТОЧНИК KP.RU