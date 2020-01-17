2020-01-17T16:54:41+03:00
Общество

Глава Минпрома Коми: Нефтеперерабатывающий завод в Ухте не закроют

Глава ведомства опроверг слухи
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Евгения ГрохаФото Евгения Гроха
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После глобального пожара ухтинский нефтеперерабатывающий завод не закроют, сообщает пресс-служба администрации Ухты.

16 января на заседании правительства руководитель Минпрома Александр Ремига сообщил, что в СМИ распространяют ложные сведения о том, что переживший пожар завод доживает последние дни. Он отметил, эта информация не соответствует действительности - завод работает в штатном режиме. Таким образом, увольнять персонал и закрывать завод руководство предприятия не собирается.

Напомним, что 9 января в Ухте на нефтеперерабатывающем заводе случился пожар, потушить который удалось только утром 10 января. Во время происшествия пострадал 40-летний обходчик. Ему обожгло лицо. Также он получил травму груди. Расследованием обстоятельств инцидента займется не только специальная комиссия, но и Следственное управление СК РФпо Коми.

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Они считают, что пожар начался из-за нарушений правил промышленной безопасности (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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