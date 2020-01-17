2020-01-17T20:36:48+03:00
Общество

В чем обвиняют главу МВД Коми: подробности

Дело Виктора Половникова объединили с делом Фаяза Шабаева: одна из версий подтвердилась
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Виктора Половникова арестовали на два месяцаВиктора Половникова арестовали на два месяцаФото: Дарья ЮДИНА
Изменить размер текста:

Сегодня Сыктывкарский городской суд избрал меру пресечения для главы МВД Коми Виктора Половникова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Во время оглашения резолютивной части судья сообщила некоторые подробности инкриминируемого Виктору Половникову преступления.

Его дело объединили вместе с делом Фаяза Шабаева - бывшего шефа казанского УВД и экс-руководителя ФСКН по Татарстану и некоего адвоката Мартиросян. Следствие предполагает, что в июле 2017 года в Сыктывкаре они передали главе МВД Коми взятку в размере не менее 12,5 млн рублей. Общая сумма взятки - 25 млн рублей. В качестве предполагаемого взяткодателя назвали гражданина Ситникова.

Виктор Половников свою вину не признает.

- Есть обстоятельства, которые нужно расследовать. Суд принял такое решение, поэтому будем его выполнять. Надеюсь, что следствие объективно разберется. Никаких денег я не получал. Своим сотрудникам хочу сказать, что перед ними я высоко держу голову. Неприятно перед руководством МВД России, так как коллектив остался без главы. Но думаю, что он также без меня будет решать свои задачи, - сказал обвиняемый после окончания многочасового заседания.

Напомним, что Виктора Половникова арестовали на два месяца. Он пробудет в СИЗО, как минимум, до 18 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главу МВД Коми арестовали на два месяца

Сыктывкарский городской суд избрал для Виктора Половникова меру пресечения (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Сыктывкаре автоинспекторы будут охотиться за пьяными водителями
Глава Коми извинился за ужасную уборку снега в регионе: «Виновные понесут наказание»
На выходных в Коми резко усилятся морозы
Будет ли похолодание в феврале в Коми? Эксперты раскрыли тайну
В Воркуте ищут мужчину с татуировкой в виде группы крови
Крещение-2020 в Коми: список купелей
Три района Коми объявили временно опасными из-за падения частей ракеты «Союз-2»
Ухтинцы просят восстановить лестницу, которую летом размыли дожди
До 23 января все контейнерные площадки в Печоре приведут в порядок
В детскую больницу Коми купили крутое оборудование для обследования детей с расстройствами мочеиспускания
В Коми собрали деньги на лечение известного ухтинского фотографа, больного раком
Сыктывкар оказался в хвосте рейтинга городов по качеству жизни
В Москве пропал уроженец Коми
Какой будет погода в январе в Коми
Сыктывкарская звонница скоро начнет принимать первых гостей