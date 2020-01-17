В чем обвиняют главу МВД Коми: подробности

Сегодня Сыктывкарский городской суд избрал меру пресечения для главы МВД Коми Виктора Половникова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Во время оглашения резолютивной части судья сообщила некоторые подробности инкриминируемого Виктору Половникову преступления.

Его дело объединили вместе с делом Фаяза Шабаева - бывшего шефа казанского УВД и экс-руководителя ФСКН по Татарстану и некоего адвоката Мартиросян. Следствие предполагает, что в июле 2017 года в Сыктывкаре они передали главе МВД Коми взятку в размере не менее 12,5 млн рублей. Общая сумма взятки - 25 млн рублей. В качестве предполагаемого взяткодателя назвали гражданина Ситникова.

Виктор Половников свою вину не признает.

- Есть обстоятельства, которые нужно расследовать. Суд принял такое решение, поэтому будем его выполнять. Надеюсь, что следствие объективно разберется. Никаких денег я не получал. Своим сотрудникам хочу сказать, что перед ними я высоко держу голову. Неприятно перед руководством МВД России, так как коллектив остался без главы. Но думаю, что он также без меня будет решать свои задачи, - сказал обвиняемый после окончания многочасового заседания.

Напомним, что Виктора Половникова арестовали на два месяца. Он пробудет в СИЗО, как минимум, до 18 февраля.

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