2020-01-17T21:00:55+03:00
Общество

Адвокаты хотят обжаловать арест главы МВД Коми

Сторона защиты изначально просила более мягкую меру пресечения
Дарья ЮДИНА
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Адвокат главы МВД Коми Асад ДжабировАдвокат главы МВД Коми Асад ДжабировФото: Дарья ЮДИНА
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Сегодня в Сыктывкарском городском суде избрали меру пресечения для главы МВД Коми Виктора Половникова, который обвиняется в получении взятки в 25 млн рублей. По решению суда, высокопоставленный силовик проведет под стражей два месяца. Сторона с\защиты с такой мерой пресечения не согласна и намерена обжаловать решение суда.

- Мы ходатайствовали о назначении домашнего ареста в качестве меры пресечения. Но суд к нашим доводам не прислушался. Однако сторона обвинения не представила доказательств того, что Виктор Николаевич (Половников) может давить на свидетелей, уничтожить улики или сбежать. Наоборот, те сведения, которые были исследованы, говорят о том, что Виктор Николаевич в определенный период времени мог оказывать какое-то давление, использовать свое положение, но он этого не сделал. Безусловно, мы обжалуем постановление в трехдневный срок: будем добиваться более мягкой меры пресечения и какой-то конкретики, которая все расставит на свои места, - прокомментировал адвокат Асад Джабиров.

Также он добавил, что глава МВД Коми держится молодцом.

- Виктор Николаевич - человек волевой, мужественный. Старается держать голову высоко, не запятнать чести мундира и свою службу, которой он предан на протяжении нескольких десятилетий. По этой причине, он уверен, что сможет доказать свою невиновность и донести свою позицию до следствия, - сказал Асад Джабиров.

Напомним, что если сторона защиты не обжалует решение суда, то Виктор Половников останется в СИЗО до 18 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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