Опубликован проект новой инфекционной больницы, которую построят в Сыктывкаре к 2022 году

Стало известно, как будет выглядеть Республиканская инфекционная больница в Сыктывкаре. Эскизами проекта поделилось Министерство строительства и дорожного хозяйства Коми.

В ведомстве отмечают, что проектная документация по строительству объекта уже разработана. Сейчас она проходит государственную экспертизу в АУ РК «Управление государственной экспертизы Республики Коми».

Главный корпус представляет собой сложное по форме шестиэтажное здание, состоящее из трех соединенных между собой блоков: центральный круглый незамкнутый объем с внутренним двором и два прямоугольных крыла.

Визуализация Минстроя Коми

Как говорилось ранее, инфекционную больницу планируют сдать в эксплуатацию к 2022 году. Она будет состоять из главного корпуса, пункта дезинфекции транспорта, контрольно-пропускных пунктов, газификационной станции и аварийного источника электроснабжения.

Также сообщалось, что существующие корпуса инфекционной больницы должны снести. Несмотря на капитальный ремонт, который прошел около 12 лет назад, здание продолжает пугать своей ветхостью.

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Кроме того, в следующем году начнут строить инфекционную больницу. Об этот говорит «Бюджет: 2020» (подробности).