2020-01-19T08:40:46+03:00
Общество

В Воркуте снег из дворов начнут вывозить не раньше весны

Там, где сугробы достигают второго этажа, его убирать все-таки будут
Дарья ЮДИНА
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Фото из паблика "Хэлоу, Воркута"Фото из паблика "Хэлоу, Воркута"
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В эфире программы «Час мэра» руководитель воркутинской администрации Игорь Гурьев рассказал, как в заполярном городе будут бороться со снежными завалами.

Снег из большей части дворов вывезут только весной.

Основной вывоз снега осуществим в весенний период. На следующей неделе проведём проверку по дворовым территориям. Укажем управляющим компаниям на необходимость вывоза снега там, где слишком его много. Где снег, так скажем, до второго этажа, — заявил Игорь Гурьев.

Напомним, что в Воркуте управляющим компаниям дали срок до 1 февраля, чтобы расчистить территорию вокруг контейнерных площадок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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