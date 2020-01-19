В Воркуте снег из дворов начнут вывозить не раньше весны

В эфире программы «Час мэра» руководитель воркутинской администрации Игорь Гурьев рассказал, как в заполярном городе будут бороться со снежными завалами.

Снег из большей части дворов вывезут только весной.

Основной вывоз снега осуществим в весенний период. На следующей неделе проведём проверку по дворовым территориям. Укажем управляющим компаниям на необходимость вывоза снега там, где слишком его много. Где снег, так скажем, до второго этажа, — заявил Игорь Гурьев.

Напомним, что в Воркуте управляющим компаниям дали срок до 1 февраля, чтобы расчистить территорию вокруг контейнерных площадок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хроники нечищенных дворов. Сотрудники сыктывкарской мэрии выпишут за них огромные штрафы управляющим компаниям Ревизоры прошли по наиболее проблемным дворам, жители которых чаще всего жалуются на снегопокалипсис (подробности)