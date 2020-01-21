Нефтеперерабатывающий завод заплатит за загрязнение воздуха в Ухте

Глава Минприроды Коми Роман Полшведкин на заседании республиканского правительства рассказал, как продвигается расследование пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте и об экологической обстановке в городе. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Роман Полшведкин напомнил, что ухтинский НПЗ является объектом федерального экологического надзора, поэтому туда 10 января приехали представители Межрегионального управления Росприроднадзора по Республике Коми и Ненецкого автономного округа. Сейчас на заводе работает комиссия, которая занимается расследованием обстоятельств пожара. В её состав вошли представители Межрегионального управления Росприроднадзора по Республике Коми и Ненецкого автономного округа и Печорского управления Ростехнадзора.

По объёмам сгоревших нефтепродуктов ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка» предварительно рассчитали сверхлимитные платежи за загрязнение атмосферного воздуха 90,38 тысяч рублей, которые перечислят в муниципальный и республиканский бюджет. Рассчитанный размер платежей могут скорректировать по итогам работы, которую проводит комиссия Ростехнадзора.

Передвижная лаборатория и автоматизированный стационарный пост мониторинга воздуха не зафиксировали загрязнение окружающей среды в жилой зоне Ухты. Количественный анализ проб воздуха показал, что доля опасных веществ в воздухе не превышает норму.

Правительство Республики Коми приняло информацию к сведению. Сергей Гапликов поручил держать его в курсе дальнейшей работы комиссии по расследованию причин возникновения пожара на НПЗ.

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