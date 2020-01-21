2020-01-21T12:17:19+03:00
Общество

Адвокаты обжаловали арест главы МВД Коми

Сторона защиты не согласилась с мерой пресечения, избранной для Виктора Половникова
Дарья ЮДИНА
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Виктор Половников после заседания в Сыктывкарском горсуде заявил, что невиновенВиктор Половников после заседания в Сыктывкарском горсуде заявил, что невиновенФото: Дарья ЮДИНА
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Адвокаты главы МВД Коми Виктора Половникова подали апелляционную жалобу на его арест. Об этом «КП-Коми» сообщил адвокат Асад Джабиров.

- Жалоба подана в трехдневный срок, как того и требует закон, - сказал юрист.

Когда Верховный суд Коми рассмотрит жалобу, пока неизвестно.

Напомним, что глава МВД Коми Виктор Половников обвиняется в получении взятки в 12,5 млн рублей от известного в Сыктывкаре бизнесмена Сергея Ситникова. Следствие считает, что предприниматель передал откат через экс-главу УВД по Татарстану Фаяза Шабаева и адвоката Маргариту Мартиросян. Виктор Половников заявил журналистам, что взятки не брал и Фаяз Шабаев его оговорил.

17 января Сыктывкарский городской суд избрал для руководителя республиканского МВД меру пресечения арест до 17 февраля включительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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