Адвокаты обжаловали арест главы МВД Коми

Адвокаты главы МВД Коми Виктора Половникова подали апелляционную жалобу на его арест. Об этом «КП-Коми» сообщил адвокат Асад Джабиров.

- Жалоба подана в трехдневный срок, как того и требует закон, - сказал юрист.

Когда Верховный суд Коми рассмотрит жалобу, пока неизвестно.

Напомним, что глава МВД Коми Виктор Половников обвиняется в получении взятки в 12,5 млн рублей от известного в Сыктывкаре бизнесмена Сергея Ситникова. Следствие считает, что предприниматель передал откат через экс-главу УВД по Татарстану Фаяза Шабаева и адвоката Маргариту Мартиросян. Виктор Половников заявил журналистам, что взятки не брал и Фаяз Шабаев его оговорил.

17 января Сыктывкарский городской суд избрал для руководителя республиканского МВД меру пресечения арест до 17 февраля включительно.

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