Минздрав Коми обсудит с жителями Шудаяге вопрос о новом месте для вертолетной площадки

Скандал с вертолетной площадкой в ухтинском Шудаяге не думает утихать. В 2016 году местные жители выступили против её появления: чтобы её построить, пришлось бы вырубить сосновый бор. Тогда Минздрав решил перенести строительство на территорию мини-крематория, который хотели снести. Но жители снова недовольны: у людей возникают вопросы по поводу безопасности вертолетных полетов в этом месте и безопасности строительства. Министр здравоохранения Коми высказался по поводу строительства вертолетной площадки, передает пресс-служба ведомства.

– Окончательная позиция министерства касательно места размещения вертолетной площадки будет сформирована только после обсуждения этого вопроса с жителями, общественными организациями Ухты. Ухтинцы смогут высказать свою позицию на общественных слушаниях, которые будут организованы в феврале 2020 года. Мы готовы к диалогу, где во главу угла ставится вопрос оказания своевременной и качественной медицинской помощи жителям республики, – прокомментировал ситуацию министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин.

В Минздраве Коми напомнили, что в Ухтинской городской больнице № 1 в Шудаяге находится сосудистое отделение для пациентов с болезнями системы кровообращения. Туда поступают пациенты не только из Ухты, но и из Сосногорска, Вуктыла, Усть-Куломского, Троицко-Печорского, Ижемского, Княжпогостского и Усть-Цилемского районов.

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