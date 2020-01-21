В Сыктывкаре во время плавания в бассейне умер главный спасатель Коми

В сыктывкарском фитнес-клубе во время плавания в бассейне скончался 59-летний мужчина. Им оказался главный спасатель Коми Дмитрий Тропников. В СУ СК России по Коми сообщили, что по факту смерти проводится доследственная проверка.

Дмитрий Тропников с 2003 года возглавлял «СПАС-Коми», имел награды «За отвагу на пожаре», «За безупречную службу» III и II степени, «Заслуженный спасатель Российской федерации», нагрудный знак «Лучшему работнику пожарной охраны», имел звание заслуженного спасателя России.

- Очень горько, когда из жизни уходит такой человек – настоящий мужчина и офицер – огнеборец, спасатель. Дмитрий Арсентьевич прожил достойную жизнь, целиком посвятив ее служению Отечеству. Его всегда отличали верность лучшим традициям пожарной охраны и спасательной службы, безупречный профессионализм и преданность долгу. Память о Дмитрие Арсентьевиче навсегда останется в наших сердцах, - пишут сотрудники МЧС по Коми.

Дмитрий Тропников любил физическую культуру, был мастером пожарно-прикладного спорта СССР и неоднократным чемпионом Коми и Северо-Западной зоны России. Он много раз принимал участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Коми и за ее пределами.

Редакция «КП-Коми» приносит соболезнования семье и близким Дмитрия Тропникова.

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