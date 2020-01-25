2020-01-25T16:55:44+03:00
Общество

Пострадавшего во время страшного пожара на нефтеперерабатывающем заводе мужчину выписали из больницы

С ним все хорошо
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото Евгения ГрохаФото Евгения Гроха
Изменить размер текста:

Врачи выписали из больницы сотрудника нефтеперерабатывающего завода ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», который пострадал во время пожара 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава по региону.

Мужчина, получивший около 5% ожогов тела, поправился и выписан из стационара. Зрение пострадавшему сохранить удалось, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Напомним, что 9 января пожар на НПЗ распространился на площади 1000 кв. м. Во время тушения разгерметизировались девять ёмкостей с топливом. За этим последовало восемь взрывов. Во время ЧП и пострадал мужчина. Он получил тяжкий вред здоровью и 5% ожогов тела.

Ущерб от пожара, по данным следователей, составил порядка 12 млн рублей. По оценкам ЛУКОЙЛа эта сумма составляет 14 млн рублей. ЧП на работу предприятия не повлияло, и работа его не прерывалась. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нефтеперерабатывающий завод заплатит за загрязнение воздуха в Ухте Предприятие отправит в местный и республиканский бюджет 90 тысяч рублей (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Следующая неделя в Коми начнется с морозов
Ухтинские спасатели предотвратили суицид
В Воркуте находят трупы диких животных
Активисты Шиеса устраивают единый день протеста
В Коми на выходных резко похолодает
Отдел МВД Коми о каше с жуками для заключенного: «Они же безвредны»
В Сосногорске антитеррористической калитке, которую обсмеял Ургант, до сих пор одиноко
В Коми собака неделю охраняла труп замерзшего в лесу хозяина
В Ухте жителей сгоревшего общежития заставляют платить за ЖКХ-услуги
Молодой сыктывкарке, которая борется с раком четвертой степени, нужна помощь
Сыктывкарцы смогут сами выбрать территории для благоустройства
В Коми поселения будут поощрять за объединение в муниципальные округа
У Коми появилась эмблема празднования 100-летия
Жительницы Сосногорска взяли призовые места на Олимпийских играх среди любителей
В нескольких районах Коми школьников освободили от занятий