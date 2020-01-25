Пострадавшего во время страшного пожара на нефтеперерабатывающем заводе мужчину выписали из больницы

Врачи выписали из больницы сотрудника нефтеперерабатывающего завода ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», который пострадал во время пожара 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава по региону.

Мужчина, получивший около 5% ожогов тела, поправился и выписан из стационара. Зрение пострадавшему сохранить удалось, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Напомним, что 9 января пожар на НПЗ распространился на площади 1000 кв. м. Во время тушения разгерметизировались девять ёмкостей с топливом. За этим последовало восемь взрывов. Во время ЧП и пострадал мужчина. Он получил тяжкий вред здоровью и 5% ожогов тела.

Ущерб от пожара, по данным следователей, составил порядка 12 млн рублей. По оценкам ЛУКОЙЛа эта сумма составляет 14 млн рублей. ЧП на работу предприятия не повлияло, и работа его не прерывалась. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба».

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