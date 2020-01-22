Чиновника из Печоры уволили за пьяное катание в тележке в аэропорту Внуково

Чиновника из Печоры после пьяного инцидента в аэропорту Внуково уволили, передает ТАСС.

- Подписан приказ об увольнении заместителя руководителя Печорского управления Ростехнадзора Александра Подколзина. Его 20 января подписал руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин. До этого Александр Подколзин подавал заявление об увольнении, — рассказал собеседник агентства.

В конце декабря полиция задержала во Внуково двух руководителей Печорского управления Ростехнадзора — Сергея Галынина и его заместителя Александра Подколзина. Они были пьяны. Александр Подколзин вел себя настолько неадекватно, что его пришлось заковать в наручники и погрузить на тележку для перевозки багажа, потому что у него «отказали ноги».

Сергей Галынин находится на рабочем месте и продолжает выполнять свои обязанности, уточнили в управлении.

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