2020-01-22T12:25:26+03:00
Общество

Экс-сослуживец главы МВД Коми считает, что его могли подставить

Он предполагает, что Виктору Половникову мстят за "дело Гайзера"
Дарья ЮДИНА
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Виктора Половникова арестовали на месяцВиктора Половникова арестовали на месяцФото: Дарья ЮДИНА
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Обвиняемого в получении взятки главу МВД Коми могли подставить. Эту версию выдвинул экс-сослуживец Виктора Половникова из Курганской области, пишет «URA.RU».

Инсайдер рассказал, что давление на генерала началось летом 2019 года. Местный криминал хотел избавиться от несговорчивого министра.

- Когда в 2015 году назначали Виктора Половникова, задача была навести порядок в республике. А как, если местный криминал крышуют москвичи? Работал на свой страх и риск, кому-то не понравилось, — считает бывший сослуживец.

Он вспоминает, что с приходом Виктора Половникова в Коми началось громкое дело главы республики Вячеслава Гайзера и его 13 подчиненных. Полгода назад суд признал их виновными в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег. Экс-главе Вячеславу Гайзеру в качестве наказания назначили 11 лет колонии строгого режима. Остальные из его «команды» сроки реальные и условные.

- Может быть ему мстят таким образом, потому и подставили. Задержание было не с поличным, а по показаниям человека, который подозревается в другом преступлении. Я уверен, что Половников не мог брать взятку, — поделился источник.

Напомним, что глава МВД по Коми является уроженцем Курганской области. Он долгое время там служил: возглавлял Управление внутренних дел по Кургану, после был замначальника УВД Курганской области по экономической безопасности. Министром внутренних дел Коми Виктор Половников стал в 2015 году. Недавно его обвинили в получении взятки в 12,5 млн рублей от известного в Сыктывкаре бизнесмена Сергея Ситникова. Следствие считает, что посредниками при передаче взятки стали адвокат Маргарита Мартиросян и экс-глава УВД по Татарстану Фаяз Шабаев. Последний и дал компромат на Виктора Половникова следователям. Сейчас руководитель республиканского МВД находится под стражей, но адвокаты собираются добиться отмены его ареста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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