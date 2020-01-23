В Коми нашли замену главе МВД

МВД по Коми временно возглавит заместитель министра – начальник полиции региона Владислав Мингела, сообщили «КП-Коми» в пресс-службе ведомства.

Руководить министерством Владимир Мингела будет до 17 февраля включительно. В этот же день должны выпустить Виктора Половникова, если ему не продлят арест.

Напомним, что главу МВД по Коми Виктора Половникова обвиняют в получении взятки в 12.5 млн рублей от известного в Сыктывкаре бизнесмена Сергея Ситникова. Следствие считает, что посредниками при передаче взятки стали адвокат Маргарита Мартиросян и экс-глава УВД по Татарстану Фаяз Шабаев. 17 января Сыктывкарский горсуд избрал меру пресечения для высокопоставленного республиканского силовика в виде ареста на месяц. Адвокаты Виктора Половникова намереваются добиться отмены ареста. Между тем, бывшие сослуживцы главы МВД Коми считают, что его оговаривают.

СПРАВКА "КП"

Владислав Мингела службу в органах внутренних дел начал в 1992 году в должности милиционера ОВД Корткеросского райисполкома.

С июля 2007 года по январь 2008 года занимал должность первого заместителя начальника УВД по г. Сыктывкару - начальника криминальной милиции.

С января 2008 года возглавлял УВД по г. Сыктывкару, в июне 2011 назначен начальником УМВД России по г. Сыктывкару.

С октября 2015 года назначен на должность заместителя министра внутренних дел по Республике Коми.

С марта 2017 года назначен на должность заместителя министра внутренних дел по Республике Коми - начальника полиции.

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