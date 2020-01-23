2020-01-23T16:27:10+03:00
Общество

Учительница пожертвовала на строительство сыктывкарской звонницы 100 тысяч рублей

Архиепископ Питирим даже написал по этому случаю стихотворение
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива ПитиримаФото из архива Питирима
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Учитель словесности одной из сыктывкарских гимназий участвовала в конкурсе профессионального мастерства. Наградой за огромный труд стал денежный презент. Часть денег — 100 тысяч рублей - сыктывкарка пожертвовала на строительство звонницы. О добром поступке рассказал архиепископ Питирим, который даже посвятил педагогу стих.

100 тысяч рублей учительница перечислила на благотворительный счет. Архиепископ сообщает, что это почти чудесное совпадение — именно в этот день нужно было платить зарплату рабочим, а денег не было. Пожертвование педагога спасло ситуацию.

- Жанна Генриховна много лет является прихожанкой Свято-Стефановского храма. Она тесно взаимодействует с работниками и служителями храмов сыктывкарской епархии. Понимает задачи возрождения православия, - говорит архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.

Стихотворение в честь учителя опубликовал Питирим

Стихотворение в честь учителя опубликовал Питирим

Он добавил, что городские прихожане в отличии от бедных сельских могут не только украсить храм, но и содержать небольшую школу, спортивный зал, библиотеку, молодежные кружки, социальной, богословской, музыкальной работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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