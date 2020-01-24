В Сыктывкаре полицейские приняли инвалида за наркомана

21 января в Эжвинском районе Сыктывкара полицейские заинтересовались парнем, который ходил по двору улицы Весенней туда и обратно. Оперативники предположили, что нестандартное поведение сыктывкарца — следствие употребления наркотиков. Как говорят жители двора, полицейские подошли к парню и пытались его задержать. Оказалось, что он инвалид с детства, о чем соседи молодого человека и рассказали полицейским. Эмоциональное видео о том, как люди защищают своего соседа, попало в Сеть и набрало тысячи просмотров.

Горожане: «Пытались задержать»

«Три человека держали, хватали и дергали за руки!» - утверждает очевидец событий Татьяна Б. Жители двора подбежали к оперативникам и стали возмущаться. Они рассказали, что знают парня с детства. «Зовут его Владимир. Молодой человек с детства болен, но он добрый, спокойный и приветливый», - говорят люди. В обиду парня не дали, а все действия оперативников снимали на видео.

В итоге у Владимира проверили документы и дискуссия завершилась. Однако видео общения с сотрудниками полиции очевидцы выложили с соцсети. Запись набрала десятки тысяч просмотров и собрала сотни комментариев. Мнения людей разделились. Большинство возмущены действиями полицейских. Другие уверены, что стражи правопорядка действовали согласно инструкции. Дмитрия М. история задела за живое, так как он тоже отец особенного ребенка.

- Полицейский нарушил права инвалида с детства Владимира, посчитав его наркоманом без видимых на то причин. Владимир не агрессивный, самостоятельный и дееспособный. Попрошу прокуратуру разобраться в инциденте и принять решение, - отметил Дмитрий М.

УМВД: «Никакого задержания не было»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/756445" frameborder="0"></iframe> Инвалид, полиция, Эжва, январь 2020 года.

В УМВД отмечают, что никакой попытки задержания, как утверждают очевидцы, не было. Из официального ответа следует, что 21 января сотрудники УМВД России по Сыктывкару находились при исполнении служебных обязанностей в Эжвинском районе.

- Они проводили мероприятия по установлению местонахождения и задержанию лица, ранее совершившего правонарушение. В ходе выполнения этого задания сотрудники заметили мужчину, поведение которого было неадекватным, а совершаемые им действия характерны для лиц, употребляющих или распространяющих наркотические вещества, - говорится в ответе на запрос.

Так как в Коми процветает проблема реализации наркотиков, полицейские приняли решение установить личность подозрительного сыктывкарца. Они собирались только подтвердить или опровергнуть его возможную причастность к преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков. Доставлять в отделение полиции мужчину, как утверждают очевидцы, они не собирались.

- Первоначальная проверка показала, что сыктывкарец не имеет отношения к противоправной деятельности, - сообщают в УМВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Инты попросила соцсети поддержать сыновей-аутистов

Пост-крик помощи опубликовала жительница Инты Ольга Лейфа в соцсетях (подробности).

«Я спрашивала, чем сын опасен для полицейских? Почему не снимают наручники?»: мама парня-аутиста, которого задержали за громкие крики

Стражей порядка вызвали прохожие, напуганные непонятным поведением 22-летнего Павла (подробности).