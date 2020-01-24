В Коми хотят предупредить распространение коронавируса из Китая

В медицинских организациях Коми принимаются меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, впервые выявленной в китайском городе Ухань. Об этом пишет пресс-служба Минздрава Коми.

Так, всем специалистам поставили задачу расспрашивать пациентов с симптомами ОРВИ о посещении Китая или возможного контакта с гражданами этой страны.

Если контакты или посещение Китая подтвердится, то врачи должны будут изолировать человека, наблюдать за контактными лицами, взять материал для лабораторного исследования на возбудителей ОРВИ, а также информировать Управление Роспотребнадзора по Республике Коми о выявлении больного.

– Просьба к тем, кто обращается на прием к врачу с симптомами ОРВИ, с пониманием отнестись к подробным расспросам о контактах с гражданами Китайской республики. Это может быть совместное нахождение в общественных местах, транспорте. Внимание к каждому факту контактирования поможет предотвратить дальнейшее распространение опасного вируса, уберечь себя и близких от опасной болезни, – призывал жителей Коми министр здравоохранения региона Дмитрий Березин.

Недавно стало известно о первом возможном случае заболевания новым типом коронавируса. Мужчину приняли врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге.

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