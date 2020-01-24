2020-01-24T14:01:48+03:00
Общество

Подозреваемого в передаче взятки главе МВД по Коми отпустили из СИЗО под домашний арест

Сыктывкарский городской суд удовлетворил ходатайство Фаяза Шабаева
Дарья ЮДИНА
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Фаяз Шабаев. Фото с официального портала ТатарстанаФаяз Шабаев. Фото с официального портала Татарстана
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Сегодня экс-главу УВД по Татарстану Фаяза Шабаева этапировали в Сыктывкар. Следствие считает, что именно он передал взятку в 12,5 млн рублей главе МВД по Коми Виктору Половникову. В городском суде рассмотрели ходатайство об изменении меры пресечения для возможного посредника при передаче отката высокопоставленному республиканскому силовику: о смене меры пресечения попросили следователи. В итоге, Фаяза Шабаева отпустили из СИЗО под домашний арест, сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

Фаяз Шабаев пробудет под домашним арестом до 17 марта.

Напомним, что бывшего главу УВД по Татарстану арестовали 19 декабря. Его обвиняют в посредничестве при передаче отката руководителю МВД по Коми Виктору Половникову. По версии следствия, Фаяз Шабаев сделал это вместе с адвокатом Маргаритой Мартиросян. Их дело объединили в одно производство с делом Виктора Половникова. Сейчас глава МВД по Коми находится в СИЗО: ему в качестве меры пресечения назначили месяц ареста. Адвокаты хотят добиться изменения меры пресечения на более мягкую.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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