2020-01-27T11:00:20+03:00
Общество

Экс-подрядчик, занимавшийся строительством школы в Орбите, проиграл заказчику в суде

Ведомство отказало компании в удовлетворении требований
Дарья ЮДИНА
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Школу в Орбите строят с 2016 годаШколу в Орбите строят с 2016 года
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Бывший подрядчик по строительству школы в Орбите потребовал признать расторжение контракта незаконным. В итоге, ООО «Белстрои центр-Калуга» проиграл «Службе единого заказчика», говорится в решении на сайте Арбитражного суда Коми.

В ноябре 2017 года после с ООО «Белстрои центр-Калуга» заключили контракт на строительство школы на 1200 мест по улице Петрозаводской в Сыктывкаре. Стоимость контракта составила 383 млн 695 тыс. рублей. Завершить строительство подрядчик должен был до 25 июля 2018 года.

В договоре был пункт, в котором говорилось, что заказчик вправе отказаться от услуг подрядчика, если работа продвигается слишком медленно и завершить её в срок не представляется возможным. Именно по этой причине и был расторгнут контракт с «Белстройцентр-Калуга».

В суде истец заявил, что решение о расторжении контракта было незаконным, так как исполнить обязательства по договору в срок подрядчику помешали ошибки заказчика. Суд посчитал эти доводы необоснованными, и решил, что оснований для удовлетворения иска нет: переписка между организациями доказала, что недовольство истца необоснованно. Таким образом, ООО «Белстройцентр-Калуга» проиграл суд 23 января.

Напомним, что Минстрой недавно заявил, что строительство школы в Орбите подходит к концу: ведомство отчитывается о завершении основных строительно-монтажных работ. В сентябре там начнутся занятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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