В Коми пропал уроженец Донецка, его уже несколько лет ищет семья

31-летний Андрей Самохин по данным родных находится в Инте. Однако уже несколько лет он не выходит на связь с родными и близкими, которые живут в Донецкой области Украины. Они просят всех, кто что-либо знает о пропавшем, сообщить им.

- Люди мне пишут, что Андрей работал на шахте, но это было год назад. Мы же потеряли связь с братом уже пару лет назад, - рассказала «КП-Коми» сестра пропавшего Дарья.

Родные Андрея просят брата откликнутся: «Родной, позвони, выйди на связь, мы все переживаем!»

Если вам что-то известно о судьбе Андрея Самохина, то сообщите по телефонам - +38071 3449650 (Дарья), +38071 4614740 (Наталья).

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