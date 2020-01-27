«Дима позвонил и спросил, доволен ли я его победой». Отец прославленного фигуриста Дмитрия Алиева рассказал о триумфе сына

Вчера, 26 января, в австрийском Граце завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. На нем российские фигуристы впервые с 2006 года взяли все золото Чемпионата Европы, завоевав при этом 10 наград из 12 возможных. На этом триумфальном соревновании российский фигурист-одиночник из Ухты Дмитрий Алиев стал чемпионом Европы в австрийском Граце. В последний раз на пьедестале почета чемпионата такого уровня от России блистал Евгений Плющенко в 2012 году.Отец фигуриста Сергей Алиев рассказал «Комсомолке» о сложном пути сына к триумфальной победе

Большую роль в жизни и карьере фигуриста сыграли спортивные родители. Отец спортсмена Сергей Васильевич Алиев — директор ухтинской детско-юношеской спортивной школы, воспитавший не одного прославленного лыжника. Мама — также лыжница. В такой семье Дмитрий просто не мог не стать чемпионом.

Дмитрий всегда был целеустремленным мальчиков

24 января прямой эфир с выступления родители фигуриста не смотрели. Как говорит Сергей Васильевич, он опасается, что его волнение может через тысячи километров передаться сыну. Он подошел к телевизору, только когда стало известно, что Дмитрий — чемпион Европы. Сразу сыну родители звонить не стали: они понимали, что в первые минуты после триумфа Дмитрия осаждают сотни репортеров. Да и сами они только успевали отвечать на телефонные звонки с поздравлениями. За один вечер Сергей Алиев ответил на 700 звонков и получил 800 сообщений!

— Мы послали Диме и его тренеру СМС. Когда все улеглось, примерно в два часа ночи по московскому времени Дима нам позвонил и спросил: «Пап, ты доволен?». У меня были слезы, ощущение радости и усталости. Понимаете, чтобы достичь такого успеха, нужно чем-то жертвовать. Я вижу сына в год не больше 3-5 дней. Когда дите далеко, ты не видишь, как он спит, как ест, это тяжело, — говорит Сергей Васильевич.

Кстати, первый тренер Дмитрия Алиева Вячеслав Максимов специально приехал из Воронежа в Ухту. Как говорит отец фигуриста, это уже стало своеобразной традицией — во время поворотных в карьере спортсмена выступлений семья и первый тренер собираются все вместе.

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Именно Максимов показал 6-летнему Диме несколько несложных элементов на льду и привил ему любовь к этому красивому виду спорта. После этого малыш каждый день занимался на замерзшем озере даже в 30-градусные морозы, а первое его выступление прошло в ангаре, переделанном под крытый каток.

— Мы семья спортсменов. Просто так ничего не дается. Выполненная на чемпионате Европы работа — это 14 лет неустанных тренировок: переживания, трудности, недомогания, недоедания, недосыпания… Закусишь губу и идешь дальше, — подытожил отец прославленного спортсмена.

Напомним, что на счету Алиева — серебро чемпионата Европы 2018, бронза чемпионата России 2018, седьмое место на Олимпийских играх в Пхенчхане, золото чемпионата России 2020 и прошедшего чемпионата Европы. Победа в Граце — это только начало, считают эксперты. Они уверены, что Дмитрий еще не раз приятно удивит болельщиков со всего мира.

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