Сыктывкарцы из-за ошибки ритуального агентства похоронили незнакомую бабушку

Сыктывкарка подала в суд на ритуальное агентство, чтобы взыскать с него компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей. Из-за ошибки компании, её родственницу похоронили посторонние люди. Об этом пишет «Комиинформ».

Женщина сообщила, что с агентством у нее был заключен договор об организации похорон ее бабушки. Однако за день до похорон тело умершей выдали другой семье, которая и захоронила его. В итоге тело пришлось эксгумировать и передавать настоящим родственникам. Семья умершей бабушки перенесла нравственные страдания из-за случившегося инцидента.

Соответчиком в суде стало бюро судебно-медицинской экспертизы. Внучка умершей ходатайствовала о взыскании компенсации морального вреда с обоих ответчиков.

Представитель ритуального агентства с требованиями истицы не согласился, указав, что их компания только оказывала услуги. Договором не предусмотрена услуга по получению тела из морга. При оказании ритуальных услуг компания его не идентифицирует.

Представитель соответчика с исковыми требованиями также не согласился. Он указал, что сотрудники морга бюро задержали выдачу тела: в дело вмешался человеческий фактор. Также задержка была обусловлена техническими причинами: в морге шел ремонт.

Также он обратил внимание суда на то, что и.о начальника бюро при личной встрече с внучкой умершей принес ей извинения и сообщил, что виновные лица наказаны. Также заметил, что на тот момент женщина никаких требований не предъявляла, а сейчас, спустя четыре года, решила предъявить. Оказалось, что инцидент произошел в 2015 году.

Суд установил, что опоздания работника родным умершей пришлось назначить прощание на четыре часа позже запланированного времени из-за опоздания работника. В итоге бабушку похоронили поздно. Многие из пришедших на прощание ушли, не дождавшись начала церемонии, и не простились с умершей.

По факту несвоевременной выдачи тела умершей бюро судебно-медицинской экспертизы проводило служебное расследование.

Из отчета о результатах служебного расследования от 3 декабря 2015 года следует, что санитары морга отдела судебно-медицинской экспертизы нарушили должностную инструкцию: сотрудница невнимательно прочла фамилию трупа, а ее коллега не сверил маркировку трупа. В итоге тело бабушки передали совершенно другой семье за день до реальных похорон.

Утром следующего дня сотрудники поняли свою ошибку, и тело было извлечено из могилы. Его доставили в морг в 11:30. Однако родственникам тело выдали лишь в 14:00, поскольку в морге меняли светильники, и электричество было отключено. Также не было и машины агентства, которую использовали на других похоронах.

Санитаров морга, а также заведующего отделом судебно-медицинской экспертизы привлекли к дисциплинарной ответственности.

Суд пришел к выводу, что в результате действий сотрудников бюро были нарушены личные неимущественные права внучки - близкого родственника усопшей - на достойное погребение бабушки. Факт того, что тело бабушки было выдано другой семье, захоронено не близкими родственниками и в дальнейшем эксгумировано, бесспорно причинило внучке нравственные страдания.

Суд решил взыскать с бюро в пользу женщины компенсацию морального вреда в размере 15 тыс. рублей. Решение суда вступило в законную силу.

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