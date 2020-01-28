Понауехали тут. Почему Коми стал регионом, из которого все больше людей хотят переехать?

Численность населения Коми края стремительно падает последние двадцать лет. По данным Комистата, в 2009 году в республике проживало 922,3 тысячи человек. За десять лет регион покинули порядка ста тысяч его жителей — 1 ноября 2019 года в Коми осталось всего 822,2 тысячи человек! Почему люди стремятся покинуть север? «Комсомолка» пообщалась на эту тему с уехавшими и экспертом-демографом.

Ни досуга, ни перспектив

В основном, население сокращается из-за миграции. Жителей республики манят российские мегаполисы и черноморский берег, отмечает Комистат. В 2018 году из Коми уехало 9,2 тысячи человек. Это один из самых больших показателей миграции – 83 место из 85 субъектов РФ. За 10 месяцев прошлого года Коми стало меньше еще на 8035 человек.

— Перебрались в Севастополь, потому что этот город близок по духу. И даже мысли вернуться обратно никогда не было. Отвыкла от холодов, снега, люблю море и солнышко, — рассказывает Олеся Мелашенко, которая перебралась в Крым из Коми еще 10 лет назад.

Неподходящий климат — одна из самых частых причин переезда из снежной республики. Даже сравнительно теплые зимы в последнее время — не аргумент, чтобы остаться жить на севере.

— Переехала в Краснодарский край больше двух лет назад. Когда за окном ниже +15°C, мне некомфортно. Когда ниже 0°C и снег, то вообще не хочется выходить на улицу. В Краснодаре же снег всего несколько дней за зиму бывает, — говорит экс-сыктывкарка Ярослава Славская.

Фото Олеси Мелашенко

Переехать в Санкт-Петербург стремится, наверно, каждый пятый житель Коми. Выходцы из региона видят в северной столице неограниченные возможности.

— В Питере в атмосфере витает дух развития, искусства, самовыражения, свободы, кипящей жизни. Из Сыктывкара я всегда хотела уехать, здесь живут злые и наглые люди, платят низкие зарплаты, лютует долгая зима. Элементарно некуда сходить, вокруг огромное количество клубов с сомнительным контингентом. — раскритиковала столицу Коми Полина Бахурева, с 2019 года жительница Санкт-Петербурга.

Чемодан, вокзал, Европа

Манит жителей Коми и заграница. По данным последних лет, чаще всего они перебираются на Украину, в Азербайджан и даже Германию. Антон Черников, который родился в Сыктывкаре в семье российских немцев, девять лет назад решил перебраться на историческую родину.

- Я прижился в Германии, полюбил эту страну. Здесь уровень жизни на порядок выше. Будущего в России не вижу, — убежден молодой человек.

Уроженка Коми Людмила Дрейвиг, живущая сейчас в Австрии, в Россию возвращаться так же не собирается, потому что, по ее словам, в Европе спокойно.

- В Австрии я знаю, что будет завтра, ощущаю больше свободы. Я не бегу, не надрываюсь, никому ничего не доказываю. Мне нравится уровень ответственности европейцев: выбросить мусор в урну, убрать за своей собакой на улице, отсортировать пластик, стекло, бумагу — это норма, — рассказывает она.

Население Коми стремительно уменьшается

Непрекращающиеся потери

Ученый-демограф, доктор экономических наук Виктор Фаузер уверен, что если социально экономическая обстановка в Коми не изменится, то отток населения из республики не остановить. Возможно, к 2035 году в Коми останется примерно 640-660 тысяч человек.

Две ключевые причины, по которым люди продолжают покидать Коми, очевидны: в регионе не строят новые крупные предприятия и не модернизируют старые. Трудоспособному населению просто негде работать.

— Наберите в гугле «что было введено в республике за последние 10 лет?». Поисковик не выдаст ничего, кроме торговых центров, то есть объектов, которые призваны собирать деньги с людей. А где их зарабатывать? — отметил Виктор Вильгельмович.

Молодежь недовольна качеством образования. Переход на двухуровневую систему «вышки» уменьшил привлекательность вузов в регионе.

- Последние годы ни один вуз республики не готовит специалистов. Я бы своих детей не отдал учиться на бакалавриат, - говорит эксперт.

Талантливые дети с высоким баллом ЕГЭ уезжают из Коми и успешно поступают в вузы за пределами региона. Обратно в Коми выпускники центральных вузов возвращаться не спешат. В лучшем случае, приедут десять человек из ста.

- Бывшие студенты региональных вузов после того, как наберутся опыта, тоже не планируют оседать в Коми — отправляются в мегаполисы, где выше зарплата и комфортнее условия жизни, - отметил эксперт.

Справка КП

Кстати, в 1939 году в Коми жило всего 320,3 тысяч человек. С тех пор население стремительно росло. По итогам Всесоюзной переписи населения в 1979 году в Коми АССР проживал 1 млн 118,4 тысячи человек. За последующие 10 лет (к 1989 году) численность жителей республики выросла до 1 млн 250,8 тысяч человек. Пик оттока пришелся на 1991 год, когда регион покинуло 44 тысячи 651 человек.

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